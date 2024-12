El Balaguer mereixia millor sort davant del Gimnàstic

Publicat per Joan Bové Verificat per Creat: Actualitzat:

Injusta derrota del Balaguer contra un bon equip com és el Gimnàstic Manresa. Els locals tenien quatre baixes sensibles com les de Jadiri, Andreu i Surroca per sanció i la de Soldevila per lesió, malgrat que els que van sortir van lluitar i es van deixar la pell al camp.

El primer temps del partit va ser molt igualat fins que, al minut 21, un error defensiu local va permetre a Hugo marcar el 0-1. Lluny d’ensorrar-se, els locals van continuar lluitant davant d’un Manresa que cada vegada va anar jugant més enrere i amb excessives pèrdues de temps. El col·legiat no va voler veure un possible penal per al Balaguer, després d’una falta a León dins de l’àrea. Amb el 0-1 es va arribar al descans.

En el segon temps, els locals van pressionar més i van tancar a la seua àrea el rival, que es va defensar com va poder dels continus envits de León, Solanes i Del Águila creant molt perill. Al 81, l’àrbitre no va veure una altra falta clara a León dins de l’àrea. Finalment, amb el Balaguer bolcat en l’àrea visitant, el Manresa va marcar el 0-2 en un contraatac al 97.

Josete, el tècnic local, va manifestar després del partit: “Ells són un bon equip, han sortit amb una marxa més i més intensos, i han aprofitat un error per col·locar-se amb 0-1.” Sobre la segona part va dir: “Hem estat molt millor però sense sort. Hem de felicitar els jugadors, que estan treballant de meravella.”

L’Artesa de Segre va jugar un bon partit i va estar a prop de puntuar en la seua visita a un potent Igualada, que té entre les files jugadors que provenen de categories superiors i que va acabar imposant-se amb un solitari gol de Sandoval (1-0). Els de Pau Prior van mantenir les opcions fins al final, però no els va acompanyar l’efectivitat en la conclusió de les ocasions de gol de les quals van disposar.

La igualtat va ser la nota predominant, amb els dos equips defensant-se amb ordre i poques jugades clares de perill. Sandoval va marcar el gol que va acabar donant el triomf a l’Igualada al minut 36 en un possible fora de joc que l’equip arbitral no va apreciar. Abans del final de la primera part, l’Artesa va vorejar l’empat, primer en una ocasió al 29, en una rematada creuada va sortir desviada i poc després en una jugada trenada que el porter de l’Igualada va atrapar quan ja es cantava el gol.

A la segona part es va mantenir la tònica del partit i l’Artesa va tenir l’última ocasió en un cop de cap de Navarro, a tres minuts del final.

El Juneda va jugar un bon matx i va tenir opcions fins al final, però va acabar derrotat, aquesta vegada contra el Turó Peira (4-2). Els barcelonins, molt habituats a les condicions del seu terreny de joc, en van treure partit i van marcar l’1-0 al minut 6. Rodríguez va empatar per als de les Garrigues en el servei d’una falta (1-1).

El Turó Peira va augmentar la presència a l’àrea del Borges i va començar a tenir bones ocasions per marcar i al 23 es va avançar de nou amb un gol de Gutiérrez (2-1).

Ja a la segona part el Juneda va millorar en el seu joc i el partit es va equilibrar de nou, però al 66 García Villegas va fer el 3-1 al rematar a la xarxa un córner local. El Juneda va desaprofitar l’execució d’un penal al 69, però tot seguit Cusiné va aconseguir batre Nofuentes, també a la sortida d’un córner, per firmar el 3-2.

A la part final del partit, els locals es van dedicar a travar el joc i que passessin els minuts per mantenir la seua renda. Finalment, al minut 89, Díaz va marcar el definitiu 4-2 per al Turó Peira.

El Borges va aconseguir un valuós empat (0-0) davant de la Guineueta, un acabat de descendir de Tercera Federació i en un camp complicat per les seues reduïdes dimensions.

Els de les Garrigues, molt minvats per les nombroses baixes que pateixen, només van poder disposar de 12 jugadors de la primera plantilla, i alguns d’aquests, amb molèsties físiques.

El partit es va mantenir molt igualat els noranta minuts, amb poques ocasions a les àrees i els dos equips més pendents de no encaixar gols a les seues porteries. El Borges va esperar els atacs del rival per intentar sorprendre al contraatac i va disposar d’alguna bona ocasió per obrir el marcador. Les més clares les de Rubió i Guitart, aquesta última sol davant del porter, que es van perdre per poc.

El Guineueta també ho va intentar però només van arribar en una ocasió amb clar perill als voltants de Millán, tot i que tampoc van poder materialitzar el gol.