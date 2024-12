Edu Pons, campió de la Copa del Món de baixes

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El lleidatà Edu Pons va aconseguir ahir el títol de campió de la Copa del Món de Bajas en la categoria Challenger a l’acabar segon a la Dubai International Baja, mentre que el seu principal rival, el pilot emiratià Khalid al-Jaffa, es va veure obligat a abandonar la cita. Pons, que va tenir com a copilot en aquesta carrera el també lleidatà Jaume Betriu, es va veure 50 segons per sota d’Al-Jaffa a l’acabar la primera etapa, però ahir l’emiratià va bolcar a 20 quilòmetres de la línia de meta. Les primeres posicions van estar copades pels pilots de Mini, encara que Nasser Saleh al-Attiyah, germà de Nasser i pilot oficial de Dacia, va ser segon a la general i guanyador en la categoria Challenger. Pons va acabar segon en Challenger i va ser setè a la classificació general, a 16 minuts del qatarià. Pons ha disputat les últimes cites del campionat amb el Nasser Racing. “Hem tingut la concentració de les últimes 4 proves en 6 setmanes, però ha estat per a tots els equips. A més, Al-Jaffa coneixia el terreny perquè és local. Hem començat amb una cursa de molta estratègia, marcant-nos de prop. En l’última jornada les diferències eren mínimes i ens hem donat molta guerra. Al final, ell ha comès un error i s’ha quedat fora de la carrera. Estem molt contents de guanyar el Mundial en aquesta categoria i del podi a la general. És un reconeixement a una temporada molt dura, que va començar amb un 0 en la primera carrera. Vam poder remuntar, aconseguint una regularitat que ha estat clau perquè el Mundial se’n vagi cap a Lleida. Ara tocarà treballar dur de cara al Dakar, que arranca ben aviat”, va assenyalar Pons des de Dubai. Pons ha guanyat dos proves de la Copa del Món, a Grècia i Portugal, mentre que ha aconseguit la segona posició en les cites de Polònia, Jordània i Dubai, cosa que li ha atorgat el títol davant d’un Al-Jaffa que va atrapar el lleidatà a la classificació després del seu triomf en terres jordanes. El pilot de Lleida afrontarà, a partir del 3 de gener, una nova participació al Dakar. Els pilots de cotxes i motos, i fins i tot de camions, tindran recorreguts diferents en algunes de les etapes, una cosa que va ocórrer en l’edició del 2024, malgrat que només va ser durant una de les especials.