L'Almacelles supera l'Alcarràs per la mínima

L’Almacelles va derrotar l’Alcarràs per la mínima en un partit amb baixa temperatura i boira intensa. La primera part va ser molt disputada, amb molta presència al mig del camp i amb poques ocasions de perill a les dos porteries.

Malgrat això, Berbegal va anotar el gol de la victòria per als locals en els primers minuts de joc (1-0, 15’).

A la segona, el matx va seguir igual, amb poques ocasions, de manera que el marcador no es va moure i l’Almacelles va sumar els tres punts, la qual cosa els permet pujar a la vuitena plaça amb 17 punts, mentre que l’Alcarràs baixa a la setena, amb els mateixos punts.

El Tàrrega avança el Balàfia de nou

El Tàrrega va avançar de nou el Balàfia a la classificació arran de l’empat dels del Segrià davant de l’Albi (2-2), mentre que els de l’Urgell van vèncer el Castellserà (2-0). El Tàrrega suma 22 punts, un per sobre del Balàfia, que en suma 21. Per la seua part, l’Alpicat va empatar davant de l’Alguaire (3-3), la qual cosa frena una ratxa de deu victòries consecutives. Malgrat l’empat, l’Alpicat continuarà sent líder a nou punts de la resta del grup.