Nova patacada

Les grades del Palau van tornar a presentar un gran ambient. - AGUSTÍ PEÑA

El Cadí va encaixar un dur cop al caure ahir davant del Joventut (78-83) en un partit que tenia dominat per 18 punts a 5 minuts del descans. La Penya, amb una Coulibaly determinant (30 punts), va remuntar i va fer que les lleidatanes encaixessin la quarta derrota seguida, allunyant-se dels llocs de play-off pel títol.

L’equip d’Isaac Fernández, que no va poder comptar amb Baines per unes molèsties a l’ull esquerre, va obrir el matx de forma immillorable, amb un parcial de sortida de 9-0 amb dos triples de Jefferson i Soler. La primera cistella del Joventut va tardar gairebé 3 minuts i el Cadí va mantenir un nivell molt alt, augmentant el marge després de les primeres rotacions (19-9). Un nivell baixíssim en defensa de la Penya va fer que les locals se situessin 13 punts a dalt amb una cistella de Gervasini (23-10). Les badalonines van reaccionar tímidament en el tram final del primer quart, que va acabar amb un còmode 27-16. Un gran joc col·lectiu va fer que les de l’Alt Urgell continuessin augmentant l’avantatge, que va arribar a ser de 16 punts (35-19), abans que Jordi Vizcaíno, tècnic de les visitants, aturés el partit per primera vegada amb un temps mort. Murekatete va elevar la renda fins als 18 punts i el Cadí es va oblidar, en aquell precís moment, de jugar a bàsquet. Coulibaly va anotar la primera cistella en joc del Joventut en els primers 5 minuts del segon quart i va obrir un parcial de 0-6 que va aturar Isaac Fernández. Però el panorama estava canviant. Van començar a entrar els tirs exteriors de les visitants, que van començar a trobar Coulibaly a la pintura. Marina Mata va ser l’única jugadora local capaç d’anotar una cistella en joc en els 5 minuts previs al descans, en els quals el Joventut es va ficar de nou en el duel, amb un parcial de 4-21 (41-40).



Un triple de Dembélé tot just començar el tercer quart va culminar la remuntada d’una Penya que s’havia convertit en un equip completament diferent del dels primers instants del partit. La veterana Cruz i Coulibaly van elevar l’avantatge de les visitants fins als 6 punts (43-49), mentre el públic del Palau es fregava els ulls, incrèdul. Soler va trencar el silenci amb un triple, però va respondre Piera amb tres punts. Jefferson també va provar d’atansar el seu equip amb un llançament exterior i li va contestar Coulibaly amb un altre triple. Isaac Fernández va aturar el partit i va esbroncar les seues jugadores amb el 51-57. Gervasini va anotar un nou triple i Coulibaly va tornar el cop. Les visitants no donaven opcions i el Cadí va entrar a l’últim quart 2 punts per sota (59-61). Va aconseguir tornar a situar-se davant després d’un parcial de 7-0 (66-64), però va ser un miratge. Coulibaly va posar la directa i va castigar una vegada i una altra des de sota del cèrcol. La Penya es va posar 5 punts a dalt a falta de 4:32 del final i el Cadí va perdre per lesió Mandic, amb un fort cop en una mà. Va lluitar el Cadí per entrar a l’últim minut amb opcions (76-77). Però Dembélé va sentenciar des de la línia de tirs lliures. A falta de 10.1 segons i 78-81 en el marcador, Fernández va dissenyar una jugada que va acabar amb un tir a la desesperada d’Aguilar. Incomprensible. Amb el partit decidit, Cruz va posar el 78-83 des de la línia de tirs lliures i el Cadí va encaixar un dur cop moral, en forma de la seua quarta derrota consecutiva a la Lliga.