El Robles Lleida torna a la senda de la victòria

Després de l’última derrota diumenge passat, el Robles Lleida va tornar ahir a la senda de la victòria lluny de casa, al superar l’acabat d’ascendir Terralfàs (50-59) per sumar la tercera victòria en els últims quatre encontres. El duel va començar amb de molt ritme i intercanvi de cops però amb més encert del Robles, fent un millor parcial a causa dels errors en el tir de les locals (7-12). Tanmateix, el segon quart va arrancar de manera desastrosa per a les lleidatanes, amb un parcial de 13-0 (20-12) i amb molt poques idees per part del Robles, que no va anotar fins que van passar quatre minuts, però va tenir una gran reacció per anar-se’n al descans amb un mínim avantatge (23-26). La segona meitat va començar igual que el segon quart. Després d’una sèrie de contraatacs amb un ritme frenètic que va deixar el partit 30-30, el Terralfàs es va encendre i va començar a concretar cistelles de tots els costats, arribant a posar-se set punts a dalt. Després d’un temps mort, el Robles va reaccionar de nou i, gràcies a la traça defensiva i la rapidesa en la passada, va remuntar (39-41). L’últim quart va continuar amb la tònica dels últims minuts de l’anterior, amb molta solidesa defensiva i bones cistelles lleidatanes. A falta d’un minut per acabar el partit, Biczó va anotar un triple i una safata consecutives i va deixar el partit vist per a sentència (50-59). El tècnic de les lleidatanes, Rubén Petrus, va voler treure importància als parcials tan voluminosos. “Hi ha moments del partit que tu domines i altres que domina el rival”, va declarar. A més, va parlar de la importància de saber-se reposar dels mals moments, esmentant Laura Biczó com a exemple. “A la primera meitat, Biczó estava molt fora del partit, les rivals l’han sabut parar bé, però al final ha estat decisiva”, va sentenciar.