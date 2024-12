Suspès el Pobla-Torà per una tangana

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Pobla de Segur-Torà va ser suspès per l’àrbitre a un minut del final del temps reglamentari, quan els visitants guanyaven 2-3, després de produir-se una tangana entre jugadors dels dos equips. Un Pobla amb moltes baixes va posar en un compromís el Torà, que era el segon classificat.

Al minut 70 els locals van marcar el 2-3 i de seguida van anar a buscar l’empat. Aleshores el partit va començar a anar a gran velocitat, amb ocasions per a tots dos equips i molta intensitat. Al minut 89, un jugador del Torà va fer una dura entrada a un futbolista local. L’acció va derivar en una tangana que el col·legiat va decidir solucionar donant per acabat el partit.

Tres equips colideren la taula al Grup 15

Vallfogona, Angulària i Térmens comparteixen liderat amb 25 punts cada un. El Vallfogona, que va jugar a casa del Térmens, va aconseguir rescatar un punt que els permet mantenir el liderat en detriment del Térmens que, si hagués guanyat, s’hauria convertit en líder. L’Angulària, per la seua part, va superar un Oliana que no li va posar les coses gens fàcils (2-0).D’altra banda, al Grup 14 l’Alcarràs B segueix una setmana més líder al golejar l’Arbeca (4-1). L’Alpicat B, empatat a punts amb el filial de l’Alcarràs, va guanyar 1-2 el Pardinyes i continua com a colíder del grup.