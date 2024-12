Ares Masip denuncia un intent de violació a la Copa del Món de ciclisme d'Enduro

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Ares Masip, destacada ciclista d'enduro lleidatana que ha estat subcampiona d'Espanya en tres ocasions, ha denunciat a Instagram un intent de violació que va patir per part d'un altre corredor durant una prova de la Copa del Món d'Enduro a Àustria. La denúncia s'ha presentat tant als Mossos d'Esquadra com a la Federació Internacional de Ciclisme (UCI), amb l'objectiu d'aconseguir mesures cautelars contra el presumpte agressor.

Segons el relat de la ciclista, que recull el 3Cat, els fets van succeir mentre dormia a l'autocaravana durant la competició. Masip va notar un fort moviment i es va despertar trobant l'agressor dins del vehicle. Malgrat negar-se repetidament a mantenir relacions sexuals, el corredor va continuar insistint i intentant tocar-la de manera inapropiada, amenaçant fins i tot amb violar-la.

Passades unes hores, l'agressor va marxar, però l'angoixa provocada per l'intent de violació va anar en augment, especialment cada vegada que Masip coincidia amb ell en entrenaments o competicions. La ciclista ha fet públic el cas per conscienciar sobre la freqüència d'aquestes situacions en l'àmbit esportiu: "Decideixo fer-ho públic perquè passa molt més del que ens pensem, als pàdocs hi ha altres agressors."

El procés de denúncia i les seves conseqüències

Un any després de l'incident, en assabentar-se que el mateix corredor havia intentat agredir una altra ciclista i gràcies a la conversa amb un especialista en violència masclista, Ares Masip va prendre consciència de la gravetat del que havia viscut i va decidir emprendre accions legals. A més de la denúncia davant la justícia, ha portat el cas a l'UCI amb l'esperança que es prenguin mesures contundents: "Per a mi el que hauria de passar és que li retiressin la llicència perquè això va passar al pàdoc d'una Copa del Món, al lloc més top de l'esport".

No obstant això, Masip no és gaire optimista respecte al càstig que pugui rebre l'agressor per part de la Federació Internacional, atès que es tracta d'un ambient molt reduït on és complicat no coincidir. Aquesta situació ha afectat el seu rendiment esportiu, obligant-la a reduir considerablement el nombre de carreres per evitar trobar-se amb l'agressor.

Ares Masip, una ciclista destacada en l'enduro

Ares Masip és una ciclista lleidatana especialitzada en la disciplina de l'enduro, una modalitat de ciclisme de muntanya que combina trams cronometrats de descens amb trams de enllaç no competitius. Al llarg de la seva trajectòria esportiva, ha aconseguit destacats èxits, entre els quals destaquen els tres subcampionats d'Espanya.