Xavier Serratosa, nou delegat territorial d'Esports a Lleida

Xavier Serratosa Donato és el nou delegat territorial d’Esports de la Generalitat a Lleida. Serratosa és regidor per Compromís x Espot i guarda al refugi Josep Maria Blanch del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. La delegada del Govern, Nùria Gil, va mantenir ahir una reunió amb Serratosa, en la qual va destacar que “el treball coordinat serà clau per aconseguir els objectius marcats i per atansar l’esport a tota la ciutadania”.