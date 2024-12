“L'objectiu és que ho gaudeixin”

Publicat per Xavier Pujol Verificat per Creat: Actualitzat:

Competir i disfrutar sense importar el resultat. Aquest és el missatge que llança el tècnic Rubén Petrus als seus pupils de l’infantil Preferent del Força Lleida, el primer equip de la base del club que prendrà part per primera vegada a la Minicopa organitzada per l’ACB i que arranca demà a Tarragona. “No hi anem amb cap objectiu a nivell competitiu, és una experiència que aquesta generació podrà viure per estar l’equip a l’ACB i només volem que gaudeixin de l’experiència i que s’ho passin molt bé, perquè serà un record que segur que guardaran per a tota la vida”, va assenyalar Petrus, que també va afegir: “Estem centrats que aquest equip sigui un mirall del que volem per als nostres jugadors i jugadores de la base de Lleida, que s’esforcin, que siguin agressius, que pressionin i defensin tot el camp. Ells tindran l’oportunitat de competir en aquesta competició més mediàtica i podran mostrar l’estil que volem en la nostra base.”

El Cochesinternet Lleida està enquadrat en el grup B amb Unicaja, UCAM Múrcia i Breogán, i està format per Aran, Cabrera, Boada, Martínez, Vujadinovic, Mola, Solé, Campa, Soriano, Vilanova, Brugal, Casanova, Balagué i Puig.