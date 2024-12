Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La Federació Eqüestre Internacional (FEI) ha suspès la geneta britànica de doma Charlotte Dujardin per un any, a més d’imposar-li una multa de 107.000 €, per maltractar el seu cavall durant un entrenament. Al juliol la FEI va rebre un vídeo de la britànica fuetejant el cavall i la geneta va renunciar als Jocs Olímpics.