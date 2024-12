El Força Lleida debuta a la Minicopa amb una victòria

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La primera participació en la història del Força Lleida a la Minicopa ACB va arrancar ahir amb un gran sabor del boca per al Cochesinternet.net Lleida –l’infantil Preferent del club–, que va debutar amb una meritòria i treballada victòria davant l’UCAM Múrcia (70-85), forjada en una gran segona meitat. Amb la victòria, el conjunt de Rubén Petrus es col·loca segon en el grup B, darrere d’Unicaja, que va superar ahir per 94-53 el Breogán. Avui es jugarà el seu futur en la competició amb un doble matx, al matí davant d’Unicaja (11.00) i a la tarda (17.45) davant de Breogán. Si l’equip lleidatà queda primer, accedirà directe a la fase final de Gran Canària el febrer del 2025, mentre que si és segon disputarà una repesca demà contra el segon del grup A. Tanmateix, si acaba tercer o quart, quedarà fora de la fase final.

Acompanyat per una gran quantitat de públic que es va atansar a Tarragona des de Lleida, l’equip de Rubén Petrus es va mantenir a prop en el marcador en els dos primers quarts, però quatre punts de l’UCAM en els instants finals van col·locar el 37-30 al descans per a l’equip murcià. Tanmateix, després del descans el Força Lleida va anar escurçant distàncies i es va posar davant amb el 48-49 a 2.13 del final del tercer quart. Des d’aleshores, els lleidatans no van deixar escapar l’avantatge, ja que van arrancar l’últim quart sis punts davant (48-54), i van sentenciar el duel amb uns molt bons 10 minuts finals, en què es van imposar per un parcial de 22-31, que va conduir al 70-85 final en l’estrena lleidatana a la competició.