L'AEM deixa escapar la victòria a l'últim minut contra l'Albacete (2-2)

En una primera part on no ha passat absolutament res, l'AEM amb el vent en contra no ha arribat a l'àrea rival fins en una jugada a pilota aturada ja en temps afegit. Per la seva part, l'Alba Fundación ha provat amb xuts llunyans de Marta Pérez, però tots desviats de la porteria de Laura Martí.

Al sortir de vestidors i amb el vent a favor, al minut 48, Maria Lara ha marcat un golàs per obrir el marcador. Poc després, en el primer xut entre pals de les visitants, l'Albacete ha igualat el marcador. El partit estava molt temps parat tant per la dificultat de sacar les pilotes aturades com per tots els canvis. Finalment, l'AEM ha marcat el 2-1 amb una rematada de Noe i quan ja celebrava la victòria, en l'última jugada ha empatat, després d'un córner, l'Albacete per deixar el definitiu 2-2.