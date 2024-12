Pons, al Dakar aspirant al top 5

“Afrontem el Dakar amb el màxim optimisme, aspirant a acabar al top 5” de la seua categoria, explicava ahir el pilot lleidatà Eduard Pons, que amb Jaume Betriu com a copilot afronta la seua segona participació en la mítica prova de l’Aràbia Saudita, la pròxima edició de la qual es disputa del 3 al 17 de gener. El de Lleida i el de Coll de Nargó partiran el 29 d’aquest mes i ho faran com a campions de la Copa del Món de Bajas a la categoria Challenger, títol que van segellar el cap de setmana passat a Dubai. Competeixen amb un Taurus T3 Max.

“L’any passat estàvem en un equip de primera línia, però que no era guanyador, i aquest any sí que ho és”, afegia Pons. “Anem amb més entrenaments, amb molts quilòmetres i molt més ritme.” Explica que “aquesta serà una edició molt més dura, però això penso que afavoreix els pilots que ja tenim experiència i que som més tècnics. És una cursa que cada any es torna més exigent”. Eduard Pons i Jaume Betriu presentaran el seu equip per a aquesta edició el pròxim dia 18 a Barcelona i l’endemà ho faran a Lleida, coincidint amb una festa de celebració del seu títol de campions del món.

Tot i que encara han de preparar l’estratègia, Pons avança que, d’acord aamb la seua experiència de l’any passat, en la qual van quedar en la posició 16 de la categoria SSV, “la primera setmana l’afrontarem amb tranquil·litat, cuidant la mecànica i evitant quedar-nos molt enrere. La idea és atacar a partir de la segona meitat de la cursa”, va concloure.