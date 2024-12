Un pavelló per a tothom

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

En un acte encapçalat pel president del Parlament, Josep Rull, acompanyat per l’alcalde Joan Gilart, entre altres autoritats i representants dels clubs locals, Alpicat va inaugurar ahir el nou Pavelló Polivalent del Parc del Graó, un dels més grans de Lleida, amb una superfície de 3.463,37 metres quadrats construïts, 2.025,76 dels quals dedicats a les tres pistes amb les quals compta i que ha suposat una inversió de 2,8 milions d’euros.

Una vegada tallada la protocol·lària cinta, van accedir al recinte esportistes dels clubs locals de volei, bàsquet, els tres de futbol (At. Alpicat, UE Alpicat i AEVA Veterans), el d’hoquei, tenis, pàdel i bitlles, així com el Club Excursionista Alpicat, el CE Tramdur i l’Escola Doctor Serés i l’Institut. Tots ells van rebre un obsequi i van dipositar una samarreta.

L’alcalde Joan Gilart va destacar que amb aquesta obra el Parc del Graó fa un pas més per completar la seua condició de “punt de trobada” per excel·lència “de la vida esportiva, cultural i social d’Alpicat, ja que el nou equipament tindrà com a beneficiaris el col·lectiu de l’esport i les activitats lúdiques del municipi.

Josep Rull, per la seua part, va assenyalar que, a més de ser un acte important per a Alpicat, ho era també “per al conjunt de la nació, perquè aquesta es construeix per l’ànima de les persones, la força de la gent i aquest equipament, que és excepcional, és possible perquè hi ha persones darrere que són les que li donen sentit”. El projecte ha consistit en l’ampliació de la zona coberta que ja existia i el tancament perimetral del conjunt esportiu.