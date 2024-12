El base neerlandès Keye van der Vuurst, nou jugador de l’Hiopos Lleida

El base neerlandès Keye van der Vuurst és el nou jugador de l’Hiopos Lleida, on arriba cedit pel Joventut de Badalona, que el va fitxar l’estiu passat per tres temporades. L’acord entre els clubs era ahir total i només faltaven alguns serrells perquè l’entitat lleidatana ho faci oficial, probablement avui, tret de problemes d’última hora. El club també esperava ahir a la nit l’arribada de l’interior nord-americà Chevez Goodwin, el fitxatge del qual va anunciar el club divendres. La incorporació d’aquests dos jugadors pot suposar la sortida de Derek Cooke, que podria haver jugat a Tenerife el seu últim partit amb la samarreta lleidatana i de Johnny Hamilton, pivot fitxat fa dos mesos però que després d’arribar lesionat, encara no ha pogut entrar en una convocatòria.

Van der Vuurst, que complirà 23 anys el 29 d’aquest mes i mesura 1,91 metres, va ser el primer fitxatge que va fer el Joventut per a aquesta temporada i va firmar un contracte, segons va anunciar el club badaloní quan el va fitxar, per tres temporades. Tanmateix, malgrat que havia de jugar un paper important a l’equip, no està tenint minuts amb l’entrenador Dani Miret, per la qual cosa el Joventut ha decidit cedir-lo al club lleidatà que, tal com va informar SEGRE el mes de novembre passat, ja havia establert contactes amb la Penya interessant-se per la seua disponibilitat per vindre a Lleida. El neerlandès no era la primera opció de l’Hiopos Lleida per a la posició de base, ja que la seua preferència era l’islandès Elvar Fridriksson, però el seu fitxatge es va truncar per les traves de l’equip en el qual estava jugant, el Maroussi grec. La direcció esportiva del club lleidatà ja havia començat a valorar altres opcions, veient que l’opció de l’islandès es complicava, entre aquestes la de Van der Vuurst que finalment ha estat la que podia tancar-se de forma més ràpida.

Internacional en categories inferiors i també absolut amb els Països Baixos, coneix la Lliga Endesa ja que la temporada passada va jugar al Zunder Palència, on va fer una mitjana de 10,6 punts i 5,6 assistències, amb percentatges del 53% en tirs de 2, 35,3% en triples i 85% en tirs lliures. D’altra banda, una vegada conclosa ahir la jornada d’aquest cap de setmana, l’Hiopos, després de la derrota a Tenerife, ocupa el lloc 15, amb un balanç de 3-7, el mateix que presenten el Bilbao, Corunya i Breogán. Tanca la classificació el Girona, amb un balanç de 2-8.

El Força Lleida cau amb el Saragossa i no anirà a la fase final

El Cochesinternet.net Lleida no estarà a la fase final de la Minicopa Endesa, que es disputarà a Gran Canària entre el 12 i el 16 de febrer del 2025, de forma paral·lela a la Copa del Rei. Després de guanyar dos partits i perdre’n un a la fase de grups, que es va jugar divendres i dissabte, tenia l’opció de guanyar-se ahir la plaça, però l’equip entrenat per Rubén Petrus va perdre davant del Casademont Saragossa per 77-67 i, per tant, serà l’equip aragonès qui estarà entre els vuit equips que es jugaran el títol a Gran Canària. L’equip lleidatà va guanyar el primer quart per 15-16, però va cedir en el segon (23-15) i en el tercer (26-17), per la qual cosa, encara que en l’últim període es va imposar per 13-19, va acabar derrotat 77-67.Així, Reial Madrid, Unicaja Andalusia, Joventut Badalona, València, Casademont Saragossa i Cajasiete Canàries s’uneixen a Barça i Gran Canària, ja classificats com a vigent campió i amfitrió, respectivament. El Força Lleida va guanyar a la fase UCAM 70-85 i Breogán 61-75, cedint davant d’Unicaja (52-102).

El Barça venç el Múrcia i el Madrid el líder Unicaja

El Barça va obtenir un valuós triomf al Palau Blaugrana (86-79) amb l’UCAM Múrcia, en un partit on va brillar el pivot txec Jan Vesely, màxim anotador amb 20 punts. El Madrid va guanyar 90-77 l’Unicaja, que continua líder.