Marc Garcia, entrenador del Lleida CF: “La segona part és molt millorable”

L’entrenador del Lleida, Marc Garcia, va mostrar el seu descontentament després de l’empat al declarar que “s’ha vist clarament que la segona part de l’equip és molt millorable”. De fet, va admetre que “després del gol de Fran Pérez, ens n’hem anat una mica enrere i els hem cedit el protagonisme en lloc de continuar insistint”. “Sabia que havíem de matar el partit perquè aquestes coses et poden passar, hem tingut por a l’hora de defensar després del canvi de plantejament del rival. Segurament hem merescut més però hem anat de més a menys i al final ja ens costava molt generar espais i trobar els homes de dalt”, va afegir.

L’alzirenc va posar èmfasi en el fet que “els resultats estan sent injustos amb nosaltres perquè en algun d’aquests quatre empats a un hauríem pogut treure els tres punts”, insistint que “realment fa vuit partits que no perdem, passa que ara mirem malament aquesta ratxa perquè veníem de quatre victòries seguides”. “Si aquests vuit partits haguessin estat amb resultats intercalats, ara estaríem parlant d’una molt bona dinàmica”, va apuntar. L’entrenador blau també va criticar l’expulsió d’Iglesias, indicant que “els àrbitres han de tenir una mica de noció a l’assenyalar una acció així. No entenc com l’equip infractor acaba sent el beneficiat perquè era un contraatac clar per a nosaltres que acaba amb un jugador expulsat” i va lamentar que “de vegades es penalitza més amb targetes l’equip que proposa que el que destrueix”.

A continuació, el golejador Fran Pérez va reconèixer que “a diferència de la setmana passada a Paterna, l’empat d’avui té mal regust”. “A València vam fer el que vam poder amb les baixes, però era dia per guanyar sí o sí”, va afegir. Per la seua part, Òscar Rubio va explicar, sobre el possible penal, que “l’àrbitre em diu que té la mà enganxada quan a mi em sembla penal clar”.