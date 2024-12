Ja és oficial: La FIFA atorga a Espanya, el Marroc i Portugal l’organització del Mundial de futbol 2030

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La FIFA ha aprovat la candidatura conjunta del Marroc, Portugal i Espanya per organitzar el Mundial 2030, que es convertirà en la primera edició de la història en disputar-se a tres continents. A més, com a commemoració del centenari de la Copa del Món, es duran a terme tres partits inaugurals a l’Uruguai, l’Argentina i el Paraguai.

El torneig arrancarà a l’emblemàtic estadi Centenari de Montevideo, escenari de la final de la primera Copa del Món el 1930, al costat de partits a Buenos Aires i Asunción. D’aquesta manera, Sud-amèrica acollirà la cita mundialista per sisena ocasió, després de les edicions de l’Uruguai 1930, el Brasil 1950 i 2014, Xile 1962 i l’Argentina 1978.

Per la seua part, el Marroc es convertirà en el segon país africà en acollir un Mundial, després de Sud-àfrica 2010, on Espanya es va coronar campiona per primera i única vegada en la seua història en vèncer els Països Baixos a la final. El combinat espanyol tornarà a ser amfitrió 48 anys després de l’edició de 1982, mentre que Portugal debutarà com sedi mundialista.

Un somni fet realitat per a la candidatura ibèrica

La designació d’Espanya i Portugal com a coamfitrions del Mundial 2030 suposa la culminació d’un anhel que ambdós països van perseguir sense èxit fa catorze anys. El 2010, la candidatura ibèrica es va quedar a tan sols dos vots d’obtenir l’organització del Mundial 2018, que finalment va recaure en Rússia.

En aquella ocasió, després de dos rondes de votació, Espanya i Portugal van sumar set suports, pels tretze que va aconseguir Rússia. Un resultat que va privar a la nació espanyola de tornar a ser seu mundialista com ho va ser el 1982.

Canvis en el procés d’elecció i polèmica el 2010

El sistema d’elecció de seus ha experimentat modificacions des que Gianni Infantino va assumir la presidència de la FIFA el 2016. Actualment, és el Congrés, compost per les 211 associacions membre, l’encarregat de prendre la decisió final.

La votació de 2010, en la qual també es va elegir Qatar com a organitzador del Mundial 2022, va estar escatxigada per acusacions de corrupció que van desembocar en l’escàndol "FIFA-Gate" i van precipitar la sortida de Joseph Blatter de la presidència de l’organisme el 2015.

El Mundial 2030 es disputarà 100 anys després de la primera edició celebrada a l’Uruguai, per la qual cosa la FIFA ha volgut retre homenatge als orígens de la competició amb els partits inaugurals a Sud-amèrica.