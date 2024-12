Carrasco acaba al lloc 21 en els 100 estils del Mundial

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

La lleidatana Emma Carrasco Cadens va competir ahir en la prova dels 100 estils del Mundial de Budapest, després del seu setè lloc de dimarts en els 200 estils, i va acabar en la posició 21. Carrasco, per carrer exterior, va fer la seua tercera millor marca de sempre (1:00.19) en els 100 estils, però no li va valer per assolir unes exigents semifinals.

Per la seua part, el tarragoní Carles Coll va accedir a la final de 100 estils, gràcies al seu registre de 51.50 per establir un nou rècord d’Espanya. Coll nadarà avui la final amb la quarta marca dels competidors.

La canadenca Summer McIntosh, de 18 anys, es va penjar el seu segon or al vèncer ahir en els 200 papallona, amb rècord mundial inclòs (1:59.32), arrabassant-lo a Mireia Belmonte, que el tenia des del 2014.