Golejada i a quarts

El FC Barcelona es va imposar al fred suec i va aconseguir guanyar per 0-3 el Hammarby, una victòria consolidada en un doblet de la davantera Ewa Pajor i un gol d’Aitana Bonmatí que li va valer la classificació matemàtica per als quarts de final de Lliga de Campions. Ara les blaugranes lluitaran dimecres vinent per la primera posició del grup amb el Manchester City, que ahir també va complir per seguir líder.

El Barça va dominar àmpliament el joc i va acumular mèrits més que suficients per aconseguir més que aquest 0-3 final, però ho va fer amb una imprecisió poc habitual i amb dificultats per superar el mur del Hammarby. Tot es va posar costa avall molt aviat, quan una internada de Pina va derivar en una indecisió del darrere suec que Pajor no va desaprofitar. A quatre minuts per al descans, un córner botat per Mapi va permetre a la davantera polonesa anotar el segon i deixar el duel sentenciat. En el tram final de la segona meitat va poder reaparèixer Salma Paralluelo, que debutava aquest any.