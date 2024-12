“No és a vida o mort”

Publicat per Xavier Pujol Verificat per Creat: Actualitzat:

Gerard Encuentra va restar transcendència al duel de demà davant del Surne Bilbao Basket al Barris Nord malgrat ser entre dos equips amb el mateix balanç de victòries i derrotes, 3-7, i ambdós en la lluita per eludir les dos posicions de descens. “Si no guanyem tampoc passa res”, va afirmar ahir en la roda de premsa prèvia, al·legant que “la Lliga és molt llarga”. No va amagar que l’objectiu sempre és “intentar guanyar tots els partits”, però va destacar que veient la classificació “sembla que sigui molt més transcendental del que és, però encara queden 24 jornades i és súper llarg”. Va tornar a recordar que “l’any passat també vam començar malament i vam acabar ascendint”, i va reiterar que “no és un partit a vida o mort ni clau per a la permanència, perquè després pots guanyar qualsevol altre rival, com d’altres han fet”.

Més que per un tema classificatori, Encuentra vol la victòria “per trencar aquesta dinàmica que portem, que fa que vegis el cèrcol més petit i perdis una mica de confiança. Volem guanyar per canviar aquesta situació, no pensant en clau de salvació ara mateix. Només pensem en el dia a dia, malgrat que està clar que guanyar ens donaria moral, però no pensem en temes classificatoris perquè la Lliga no es decideix avui”, va afegir.

El tècnic lleidatà veu molts paral·lelismes en la trajectòria dels dos equips. “La sensació que tinc és que els ha passat com a nosaltres en aquest inici de Lliga, han perdut dos partits en la pròrroga que podien haver guanyat, i n’han perdut algun altre molt ajustat, com nosaltres. Venim els dos amb unes dinàmiques molt similars i crec que l’avantatge és que nosaltres juguem a casa i ells porten més temps treballant junts”, va explicar.

Encuentra, que dirimirà amb Jaume Ponsarnau el primer duel de tècnics lleidatans en la història de l’ACB, va tornar els elogis que el de Tàrrega li va llançar aquesta setmana. “Em fa molta il·lusió enfrontar-m’hi. Va ser el meu entrenador a la selecció de Lleida i guardo un gran record d’aleshores, ja se li notava que estava fet d’una altra pasta. Crec que els elogis han de ser per a ell. Porta no sé quants partits a la Lliga ACB, els seus equips tenen una identitat, es veuen que estan treballats i ha aconseguit títols, crec que el Jaume és un referent a les banquetes d’aquest país i tant de bo el pugui igualar algun dia”, va sentenciar.

Goodwin: “Faré tot el que pugui per ajudar l’equip a seguir a l’ACB”

Chevez Goodwin, fitxat recentment per enfortir el joc interior de l’Hiopos Lleida, va parlar clar en la seua presentació oficial. “El meu objectiu en qualsevol equip és guanyar. He vingut aquí a ajudar l’equip a guanyar el màxim de partits possible i també vull gaudir del joc, progressar i fer bones relacions amb els meus companys d’equip i amb l’afició, que he vist que és molt apassionada. Faré tot el que estigui a les meues mans per ajudar l’equip a seguir a l’ACB, aquest és el meu principal objectiu”, va afirmar el pivot nord-americà, que arriba de la Lliga de Taiwan, malgrat que amb experiències a Grècia i Alemanya.

Joaquín Prado, director esportiu del club, va destacar el perfil atlètic de Goodwin, “amb capacitat per córrer el camp i per sobre del cèrcol, un jugador interior modern, molt ràpid i àgil, i amb bona capacitat defensiva. Creiem que és molt complet, el perfil que buscàvem”, va assegurar.

Pel seu costat, Encuentra va reconèixer ahir que tant Goodwin com Kyle van der Vuurst, l’altre fitxatge, estaran físicament preparats per debutar demà, si bé de moment només s’ha pogut inscriure el neerlandès.

“De Hamilton ens n’hem d’oblidar, no està per jugar”

Gerard Encuentra va voler concloure ahir d’una vegada per totes la situació entorn de Johnny Hamilton quan va ser qüestionat sobre aquest fet. “De Hamilton ens n’hem d’oblidar. S’està entrenant amb nosaltres però no està per jugar. No hem de pensar en ell, el dia que estigui disponible serà el dia en què el fitxarem, ara mateix és com si no fos jugador del Força Lleida. Ja n’hi ha prou de Hamilton, pensem només en els dotze que són a l’equip i a intentar sumar tots junts, i no buscar on podem fer la guitza o criticar”, va asseverar el tècnic.