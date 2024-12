El Vila-sana i el Fraga reediten l'última final

Publicat per Xavier Pujol Verificat per Creat: Actualitzat:

El Vila-sana i el Fraga obren avui (19.30 h) a la pista de les de la Franja la Champions 24-25, un duel que ja s’ha convertit en un clàssic en l’hoquei patins femení i que serà la reedició de la passada final europea celebrada a la Corunya, on les jugadores que dirigeix el lleidatà Jordi Capdevila van privar del títol les del Pla d’Urgell. Les lleidatanes afrontaran un partit amb aires de revenja, no només per la derrota europea, sinó per la que van patir fa unes setmanes a casa a la Lliga, si bé el tècnic, Lluís Rodero, va reconèixer ahir que “no pensem en el que hem perdut. Vam fer un bon partit però la bola no va voler entrar, per això hem estat treballant en la definició, sabent molt bé el que hem de fer per guanyar”.

L’entrenador del Vila-sana va incidir que “quan perds un partit en el qual has jugat millor i has creat més ocasions que el rival, el que no pots fer és ni enfadar-te ni ensorrar-te. Òbviament estàs dolgut, perquè s’han escapat tres punts que mereixíem, però això ens ha de servir per aprendre i que no es torni a repetir”.

Lluís Rodero, que tindrà el dubte de Gimena Gómez per un cop a un genoll, té clar que passi el que passi avui a Fraga “no es decidirà res. Si perds, ho fas a casa d’un rival que t’obligarà a guanyar-ho al teu feu, i si guanyes, et ve una mica més de tranquil·litat, però ni guanyant ni perdent t’assegura estar classificat o eliminat”, va assenyalar.

El Pons Lleida, a cobrir el tràmit a Alemanya

El Pons Lleida afronta aquesta tarda (18.00 h) a la pista del SK Germània Herringen alemany el partit de tornada dels setzens de final de la Europe Cup, un duel que s’ha convertit en un pur tràmit després de la victòria per 9-2 aconseguida en l’anada disputada a l’Onze de Setembre.El tècnic, Edu Amat, reconeix que el gran avantatge que s’emporten els atorga tot el favoritisme. “Hauríem de fer les coses molt malament perquè ens quedéssim fora. Ni repetint el nostre pitjor partit de la temporada, que va ser el del Barça al Palau, el resultat que es va donar (9-4) no ens deixaria eliminats, però no hem d’anar amb aquesta idea, sinó amb la d’anar a competir i allargar la bona ratxa que portem de resultats. Donar la cara i respectant el rival com sempre hem fet”, va assenyalar, per afegir: “Tot el que no sigui sortir amb l’ambició de guanyar seria un problema, ja no només per a aquest partit, sinó sobretot pensant en l’important duel que tenim dimarts a Reus. No podem anar a passar el cap de setmana de vacances. Sabem el que volem fer a la Lliga i la millor forma per preparar el partit davant del Reus és sent seriosos demà –avui– i que no hi hagi risc de lesions.”En cas de passar, el quadre llistat es mesuraria a quarts al guanyador de l’eliminatòria entre La Vendenne francès i el Valdagno italià, que és en taules (2-2).