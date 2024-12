Àngela Mora guanya la seua primera medalla en un torneig inclusiu

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Club Gimnàstic Fedac Lleida va aconseguir ahir cinc medalles individuals i dos per equips al Torneig d’Osona de gimnàstica artística, disputat a Vic. Una d’elles va ser històrica ja que Àngela Mora, formant equip amb Aran Nuño i Alba Trillo, va ser Plata en Base 2, sent la primera medalla per a Àngela en un torneig inclusiu. El club va ser or en Base 1 i les medalles individuals van ser per a Aran, Alba, Paola Pestaña, Paula Castarlenas i Sofía Delgado.