Duel de banquetes històric

Publicat per Xavier Pujol Verificat per Creat: Actualitzat:

Gerard Encuentra i Jaume Ponsarnau dirimiran avui (12.30) al Barris Nord el primer enfrontament entre entrenadors lleidatans en la història de l’ACB, un duel entre un tècnic, el de Tàrrega, que als seus 53 anys ja està més que consolidat en l’elit i que acumula la barbaritat de 446 partits a la màxima categoria –el cinquè del rànquing–, i un nouvingut, Gerard –el més jove de la categoria amb 34 anys–, que vol reivindicar-se entre els grans.

Alumne contra professor (tots dos van coincidir en el curs d’entrenador nacional) en un partit amb aires de permanència si fem un cop d’ull a la classificació, no en va tots dos equips arriben amb el mateix balanç de victòries (3) i derrotes (7), si bé Gerard Encuentra no ho veu com una final i, ni de bon tros, com un partit a vida o mort, com així va reconèixer a la roda de premsa prèvia. El principal objectiu del tècnic lleidatà és trencar la ratxa de quatre derrotes que acumula l’equip, tres de les quals lluny del Barris Nord i davant de tres rivals d’entitat com Baskonia, Reial Madrid i Tenerife.

Els dos equips afronten el duel d’avui després d’haver encadenat quatre derrotes a la Lliga

“Volem guanyar per trencar aquesta dinàmica que portem, que fa que vegis el cèrcol més petit i perdis una mica de confiança, i no pensant en clau de salvació, perquè la Lliga no es decideix avui”, va assenyalar Encuentra, que s’espera un partit “molt complicat” davant d’un rival que també arriba després d’encaixar quatre derrotes seguides, totes davant de rivals de la zona mitjana-baixa de la taula (Girona, Joventut, Saragossa i Baskonia), una trajectòria totalment diferent de la que firma a la Copa d’Europa FIBA, on ha guanyat els dos partits, l’últim aquest dimarts passat contra del Cholet (95-88) a Miribilla. “Serà un matx molt complicat. El Bilbao és un equip que a la pretemporada ja ens va guanyar i això ho tinc molt present”, va afirmar. Va destacar la peculiar manera de defensar dels de Jaume Ponsarnau. “Té una manera de defensar que no és gaire habitual en la majoria d’equips de la Lliga, perquè involucren poc el seu home alt i molt els seus exteriors, es tanquen molt a la pintura i et dificulten una mica l’atac”, va explicar.

Encuentra i el seu cos tècnic han tingut doble treball aquesta setmana, ja que al marge de preparar el duel d’avui han hagut d’introduir els dos nous fitxatges als sistemes de l’equip. “Ja se sap que quan incorpores a jugadors nous t’obliga a frenar una mica la progressió que portaves, perquè has de parar-te i explicar tot el que s’ha estat fent, una mica abreujat perquè puguin arribar al partit amb uns coneixements”, va indicar el tècnic, que veu tant Keye van der Vuurst com Chevez Goodwin preparats per debutar.

“A nivell físic els dos estaran disponibles. Keye ve d’estar-se entrenant amb el Joventut i Chevez, encara que porta un mes i mig sense treballar, té una capacitat d’esforç alta”, va assenyalar.

L’Andorra assalta Manresa i el Corunya esclafa el Girona

El MoraBanc Andorra es va convertir ahir en el primer equip a assaltar aquesta temporada el Nou Congost després de derrotar el Baxi Manresa per 107-111, mentre que el Corunya va passar per sobre d’un Girona enfonsat en l’última posició (81-98). També va perdre la seua imbatibilitat a casa l’Unicaja, que va caure derrotat per un Gran Canària molt sòlid (88-94).