A quarts amb nova golejada

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Pons Lleida estarà als quarts de final de la Europe Cup després de saldar el tràmit del partit de tornada a la pista del Herringen amb una altra golejada, ara per 3-9. Els llistats, que comptaven amb un matalàs de 9-2 del duel a l’Onze de Setembre, van deixar l’eliminatòria sentenciada en tot just nou minuts per encadenar la novena jornada sense perdre, entre OK Lliga i Europa. El Llista se les veurà en la següent ronda amb La Vendéenne francès, que va fer fora el Valdagno italià després de guanyar ahir (8-5) i firmar taules (2-2) en l’anada.

El quadre llistat va deixar clar ja des de l’inici que, tot i el gran avantatge que portava de l’anada, no havia viatjat a terres alemanyes de vacances. Des de la sacada inicial va buscar la porteria defensada per l’internacional alemany Tegethoff, i Moncusí, als dos minuts, ja hauria pogut inaugurar el marcador però el seu tret no va aconseguir l’objectiu. Cinc minuts després Nico Ojeda, en una jugada personal, va posar en avantatge els llistats, que van incrementar el seu compte al cap d’uns altres dos minuts per mediació de Paiva, d’un fort tret des de mitja distància.

L’argentí va firmar tres gols, Ojeda un doblet i també van marcar Paiva, Duch, Giménez i Moncusí

El mateix portuguès va tenir una altra clara oportunitat en l’equador de la primera meitat per situar el 0-3, que firmaria segons després Fran Torres al culminar una gran combinació col·lectiva. El marcador deixava l’eliminatòria vista per a sentència. Els alemanys, que amb prou feines havien inquietat la meta defensada ahir per Martí Zapater, van retallar distàncies en una jugada personal de Lucas Karschau.

Els jugadors d’Edu Amat van tornar a activar-se i Fran Torres va aconseguir un doblet per firmar el quart gol i gairebé amb el temps complert de la primera part va forçar un penal que es va encarregar de transformar amb seguretat Sergi Duch, que va gaudir de molts minuts sobre la pista per recuperar la forma competitiva després de gairebé tres mesos apartat de les pistes per una lesió a un genoll.

Si el partit ja era un mer tràmit abans de començar, la segona part encara ho era més amb el sisè gol que va aconseguir als 35 segons de la represa Nico Ojeda, el seu segon de la tarda. El Germania Herringen, malgrat comptar amb alguns dels seus millors jugadors que no van poder jugar en l’anada per qüestions personals i professionals, amb prou feines va gaudir d’ocasions, i les poques que va tenir les va desbaratar un segur Martí Zapater.

Darío Giménez es va afegir al festival golejador dels llistats anotant el setè amb fort tret des de mitja distància que va sorprendre per alt el porter internacional alemany. Moncusí va tenir el vuitè a les mans però la rematada sense oposició el va enviar a les guardes del porter. La rèplica dels alemanys la va posar Lucas Karschau, el més actiu del seu equip, que va estar a prop d’anotar el segon però Zapater ho va evitar estirant la cama esquerra quan ja estava gairebé superat.

Sebas Moncusí per fi va trobar el premi a la seua insistència i va firmar l’1-8 després de culminar una gran triangulació al primer toc amb Sergi Duch i Nuno Paiva. En la jugada posterior, una pèrdua del portuguès a la mateixa àrea va permetre al seu compatriota Torres de Carballo plantar-se davant de Zapater i anotar el segon dels alemanys, que encara en marcarien un tercer gràcies a una falta directa transformada per Liam Hages per l’exclusió de Fran Torres amb targeta blava. El Pons Lleida hauria pogut aconseguir una golejada encara mñes gran, ja que Moncusí i Tombita Torres, aquest dos vegades, van malgastar ocasions molt clares.

Edu Amat estava ahir més que satisfet, tant per la victòria com pel joc de l’equip, que va saldar el tràmit amb bones sensacions i sense lesionats gràcies a una bona arrancada de partit. “Hem sortit bé, molt endollats com havíem demanat i hem sabut encarrilar el partit molt aviat. Després ha estat qüestió de gestionar els minuts i la intensitat perquè ningú no es fes mal i hem acabat amb una golejada que ha estat el resultat del joc que s’ha vist”, va comentar el tècnic.

Va destacar la solidesa i la regularitat que va mostrar el seu equip, que hauria pogut allargar la seua bona ratxa. “Les dinàmiques sempre es poden trencar de la forma més ximple si no estàs concentrat, i era una cosa que volíem evitar tant sí com no i ho hem aconseguit. L’equip ha estat molt seriós tant al principi de la primera part com de la segona”, va afirmar Edu Amat, que va reconèixer que “ja tenim el cap a Reus, on jugarem un partit molt important abans d’acabar l’any amb bones sensacions”.

L’HC Alpicat visita avui el Vic, un rival directe per la salvació

El Lleidanet Alpicat afronta aquesta tarda (16.10/Lleida TV) un partit de la seua Lliga, ja que visita el Vic, un altre acabat d’ascendir com ell i, per tant, un rival directe en la lluita per la permanència. Els lleidatans arriben a la cita en el seu millor moment de joc i, sobretot, de resultats, ja que han guanyat dos dels últims tres partits, les dos victòries de forma consecutiva i a casa (Igualada i Alcoi). A més, l’equip de Sito Expósito té un punt més que el Vic, per la qual cosa una victòria li permetria ampliar l’avantatge a quatre en una jornada que podria ser important, ja que Caldes i Sant Just, que estan un punt per sobre seu, juguen dimarts vinent davant de Barça i Calafell, i el cuer Vilafranca rep avui el Liceo.