El Cadí va tancar la mala ratxa de 6 derrotes consecutives després de guanyar ahir l’Araski (66-55), en un partit amb una bona primera meitat i un sofriment innecessari a la segona. Les lleidatanes, que van arribar al descans manant per 15 punts, van veure com les visitants se situaven a només 4 al tercer quart i van haver de pitjar una altra vegada l’accelerador per sumar un triomf necessari. La sortida del Cadí va fer que l’entrenadora visitant es veiés obligada a gastar aviat el primer temps mort, però la diferència va anar en augment després que comencessin a entrar els primers llançaments exteriors. Un triple de Soler va suposar el 13-3 i el marge se’n va anar fins als 13 punts (20-7) després de la primera cistella de Jefferson. Dos cistelles consecutives de l’Araski van obligar Isaac Fernández a aturar el partit, malgrat que les basques van aconseguir anar-se’n al final del primer quart amb un desavantatge digne (22-15). Durant el segon quart, l’aportació de les jugadores interiors del conjunt local va ser inexistent. Aguilar i Soler van mantenir el to d’un Cadí que va aprofitar la poca rotació del rival, que no parava de moure la banqueta. Després que les lleidatanes se situessin 11 punts per sobre (35-24), Urieta va sol·licitar el segon temps mort, tot i que va anotar Jefferson. Hermida va respondre amb el seu primer triple, però cinc punts consecutius del Cadí, amb un últim triple de Soler, van deixar el 42-27, un marcador amb què les de l’Alt Urgell podien afrontar una segona meitat amb molta més calma. Però les lleidatanes van tenir un mal tercer quart. Una única cistella de Murekatete en els primers compassos i un Araski decidit a plantar cara, amb una defensa que pressionava. Les visitants es van situar a només 7 punts abans que es complissin els 3 minuts de joc (44-37). Isaac Fernández no va tenir més remei que parar el partit. Però la sagnia va continuar sense aturar-se i les vitorianes van acabar firmant un parcial de 0-11 per col·locar-se en disposició de discutir la victòria (44-41). L’última cistella de Lisowa va fer que el públic comencés a posar-se nerviós, però va aparèixer Baines en el millor moment. La nord-americana, recuperada de les molèsties en un ull i que va jugar amb unes ulleres especials, va anotar 4 punts consecutius per tornar la calma al Palau. De fet, la seua aportació va ser l’inici d’un parcial de 7-0 que Soler va culminar en el 51-41, amb el qual el Cadí va afrontar l’últim quart. Almenys amb més tranquil·litat. Raventós va obrir els últims 10 minuts amb un triple i el Cadí va recuperar els 15 punts de diferència (58-43), moment en què Urieta va demanar temps mort. Aquest cop Isaac Fernández no estava disposat a permetre una reacció de les vitorianes i va parar el partit després de 4 punts consecutius. Es va entrar en una fase de nervis, amb escassa anotació, i el temps jugava a favor de les lleidatanes, que es van mantenir per sobre de la barrera de la desena de punts. Gervasini va decidir amb el 63-49 i el duel va passar a ser per un average tan ampli com fos possible. Mununga, que es va carregar molt aviat de faltes i va ser capaç d’acabar el partit, va retallar diferències i Hermida va fer que l’Araski se situés a 9 punts. Tanmateix, Raventós, que continua agafant ritme de competició, va tancar el marcador sobre la botzina amb el definitiu 66-55. Quarta victòria de la temporada i la primera des de l’1 de novembre, que permet al Cadí treure el cap de la part posterior de la taula. Amb aquest important triomf, les lleidatanes afrontaran el pròxim duel de Lliga Femenina el diumenge 22 (12.30) a la pista del Ferrol, que avui juga a Saragossa.