Derrota dura al Prat

El Mollerussa no va poder prolongar el seu bon moment i va perdre al Municipal Sagnier. Es va enfrontar a un millorat Prat, que va recuperar la seua millor versió després de deu jornades sense guanyar. Tanmateix, els pratencs no van acabar per assegurar els tres punts fins als últims instants del partit.

Els locals van saltar al camp millor que els del Pla d’Urgell, en el retorn de Pau Font, que tornava a liderar la defensa del Mollerussa després de diverses setmanes lesionat. Els locals van disposar de dos clares oportunitats per obrir el marcador en els primers minuts. La millor opció va ser un tret al travesser de Rayan després d’una assistència de Molina (3’).

I, dos minuts més tard, una pilota filtrada a Miguel Fernández va acabar amb l’esfèric de nou al pal. La sort no somreia als de Miguel Motoso. El domini estava sent dels potablava i continuaven generant situacions de perill a la porteria visitant.

Als 17 minuts, Molina va estar a prop del gol, però el seu intent de vaselina no va poder superar un atent Albert Batalla, que va salvar el seu equip d’encaixar el primer gol del matx. I el tercer travesser va arribar als vint minuts amb una rematada de Miguel Fernández dins de l’àrea.

I tanta va ser la gerra a la font que es va trencar. Una pilota que no va aconseguir agafar el porter del Mollerussa, després d’una centrada a l’àrea, va ser aprofitada per Coro, que va venir des de la segona línia, per fer l’1-0. Se’ls complicava el partit als de Moha el Yaagoubi, que no va poder dirigir el duel des de la banqueta per sanció.

El Mollerussa va intentar generar perill a pilota parada, en dos córners. Tanmateix, ni Taffa ni Zourdine van ser capaços d’encertar davant de Pablo Romero. El control continuava sent d’un Prat que no acabava de tancar el xoc abans del descans i mantenia viu el seu rival matinal. A dos minuts del final de la primera part, el Prat va tornar a tenir una bona oportunitat en una centrada de Joel Bona que no va trobar rematador.

Després del pas pels vestidors, el Mollerussa va intensificar la seua presència a l’àrea local. Els del Pla d’Urgell van reclamar un penal de Romero sobre Jofre Graells. Després, un colpeig des del centre del camp de Miguel Fernández va buscar sorprendre Albert Batalla, que va aturar la pilota amb seguretat (59’).

A mesura que es va anar atansant el final del partit, el joc es va obrir. Qualsevol podia marcar. Rayan hauria pogut fer el segon dels del Baix Llobregat, però Batalla, de nou, ho va evitar. I posteriorment, els germans Graells van estar molt a prop de l’empat en una centrada de Miquel que Jofre va rematar, però la pilota va sortir a prop del pal.

Ja en temps afegit, i quan el Mollerussa apretava a la recerca de l’empat, un contraatac va ser culminat per Miguel Fernández per tancar definitivament el matx amb el 2-0.

El Prat surt del descens a la taula i es va trobar amb la victòria després de deu partits sense guanyar. El Mollerussa és ara setè classificat amb 20 punts, els mateixos que l’Atlètic Lleida, vuitè. Els dos, a un sol punt del Peralada, que marca les places de play-off.

Moha: “Ells han estat més efectius. No ha estat el nostre dia”

El tècnic del Mollerussa, Moha el Yaagoubi, es va mostrar contrariat després de la conclusió del partit al Prat de Llobregat. Va manifestar que “el rival ha jugat millor, i ha estat més efectiu. Nosaltres hem generat pràcticament les mateixes ocasions de gol, però no hem tingut encert. Ha passat el contrari del que va succeir davant del Manresa”. L’entrenador dels del Pla d’Urgell va reconèixer que “no hem patit gaire i hem tingut opcions fins al final”. “No ha estat el nostre dia”, va concloure Moha el Yaaogubi. En la pròxima jornada, el Mollerussa rebrà diumenge la Fundació Grama, novè a la taula de classificació, abans de l’aturada per Nadal.