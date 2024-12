LaLiga denuncia càntics a Vallecas de “tonto, tonto” cap a Vinícius

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

LaLiga va denunciar ahir davant del Comitè de Competició de la Federació Espanyola de Futbol (RFEF) i a la Comissió Antiviolència càntics de “tonto, tonto” cap a l’atacant del Reial Madrid Vinícius, durant el partit que va enfrontar el conjunt madridista i el Rayo Vallecano a l’Estadi de Vallecas dissabte.

Segons el director de partit de LaLiga, en el minut 74, «un grup d’aficionats locals ubicats a la Grada de Fons pertanyents al grup d’animació local, liderats per un integrant amb micròfon, van entonar durant, aproximadament, 12 segons el càntic “tonto, tonto’” amb referència a Vinícius, després que aquest rebés una targeta groga».

Vinicius, en la seua habitual línia provocadora, va fer gestos cap a l’afició vallecana, amb referència que l’equip baixi a Segona.

El president de LaLiga, Javier Tebas, abans que s’hi pronunciï cap comitè, ja va dir ahir que els càntics contra el brasiler “no van ser racistes” i que el gest del jugador podria respondre a “una provocació amb aquests insults”.

La targeta li suposarà una sanció d’un partit per acumulació, per la qual cosa el brasiler no podrà jugar l’últim encontre de l’any amb el Reial Madrid, diumenge contra el Sevilla.