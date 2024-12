Lamine Yamal serà baixa entre tres i quatre setmanes

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El jugador del FC Barcelona Lamine Yamal estarà entre tres i quatre setmanes de baixa a causa d’un traumatisme al turmell dret sofert en la derrota de diumenge contra el Leganés (0-1), per la qual cosa es perdrà el xoc de dissabte contra l’Atlètic de Madrid. “El jugador del primer equip Lamine Yamal va tenir un traumatisme al turmell dret durant el partit davant del CD Leganés. Les proves realitzades aquest matí del 16 de desembre han mostrat una lesió de grau 1 del lligament intertebioperoneal anterior. El temps de baixa aproximat serà entre 3 i 4 setmanes”, va anunciar el club. Lamine Yamal va rebre un cop al turmell dret en el minut 16 del partit que es va disputar a l’Estadi Olímpic i, malgrat que va aguantar fins al 75, va acabar substituït per Gavi. El davanter ha jugat vint partits aquesta temporada, amb sis gols i onze assistències de gol. Es tracta de la segona lesió que Lamine Yamal pateix al turmell dret en el que va de temporada, ja que l’extrem es va perdre tres setmanes de competició per una sindesmosi al rebre un cop durant el matx de Champions del 6 de novembre davant de l’Estrella Roja.

D’altra banda ahir es va celebrar a Torí la gala dels premis Golden que organitza el rotatiu italià Tuttosport, a la qual no va assistir cap representant del Barça, protagonista amb tres premis. El Golden Boy va ser per a Lamine Yamal, que va oferir el trofeu diumenge a l’afició abans del partit amb el Leganés. Aitana Bonmatí va guanyar el Golden Woman i Vicky López, el Golden Girl. En una entrevista a Tuttosport, Lamine va dir que “abans dels 21 anys el meu objectiu és guanyar el Mundial amb Espanya, la Lliga de Campions i dos Lligues més amb el Barça”. Aitana va enviar un vídeo en el qual va dir: “Molt agraïda pel premi, sento no ser-hi present, hem de preparar un partit de Lliga de Campions”, en relació amb el de demà davant del Manchester City. “Aquests premis no es guanyen sola, formo part d’un equip que m’ajuda”, va afegir. Toni Kroos, per la seua part, va dir que el Golden Man era “una foma molt bonica d’acabar la meua carrera”.