El Lleida més solidari

Jugadors i tècnics del Lleida CF van repartir ahir il·lusió i alegria entre els nens i nenes que passen aquestes assenyalades festes a la planta de Pediatria de l’Hospital Arnau de Vilanova, en una tradició recuperada pel club lleidatà. La delegació, encapçalada per la directora general del club, Marta Pereira; el director esportiu, Raúl Fuster, i l’entrenador, Marc Garcia, va ser rebuda per la coordinadora de l’Aula Hospitalària Infantil, Toñy Castillo, que, amb membres del personal mèdic i d’infermeria, van acompanyar la comitiva del Lleida per les habitacions.

Els jugadors i membres de l’staff tècnic, que van acudir al complet a la visita, van repartir dos sacs de pilotes de color blau entre els nens i nenes ingressats, alguns dels quals no va dubtar a xutar el regal i jugar uns minuts amb els futbolistes del Lleida. Tots van rebre amb alegria els jugadors, que també van firmar autògrafs i es van fer fotografies.

La visita va finalitzar amb tot el grup cantant una nadala i amb la corresponent foto de família, en la qual no van faltar alguns dels nens ingressats.

Quant a l’aspecte esportiu, el Lleida afronta una última setmana de l’any en què ha de jugar dos partits. Demà rebrà al Camp d’Esports, en un matx de la Copa Catalunya, el Sabadell (20.00), un rival del mateix grup que els lleidatans, que ocupa la segona posició de la taula després de la disputa d’aquesta última jornada.

I diumenge, l’equip de Marc Garcia jugarà l’últim duel d’aquest 2024, corresponent a la jornada 17 de Lliga, en el qual tindrà com a rival l’Andratx (12.00). L’objectiu serà refer-se de la derrota de diumenge davant de l’Espanyol B.