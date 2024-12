Aitana Bonmatí guanya el segon premi The Best

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Aitana Bonmatí va tancar el seu gran any 2024 amb un nou reconeixement individual, el premi The Best de la FIFA, guardó que guanya per segon any consecutiu i que en la categoria masculina va ser per al brasiler del Real Madrid Vinícius, durant la gala celebrada ahir a Doha. La blaugrana va aconseguir així un nou doblet com a la temporada 2023-2024, en la qual va guanyar per primera vegada en la seua carrera la Pilota d’Or i el The Best, èxits que va repetir gràcies a un altre gran any amb el conjunt barcelonista, amb el qual va obtenir un històric triplet amb la conquesta de la Lliga de Campions, amb gol inclòs a la final, la Lliga F i la Copa, a més del títol de la Lliga de Nacions.

“Agraïda per un nou premi. És treball d’equip, recordo que la temporada passada ho vam aconseguir tot amb el Barça, també la Nations League amb la selecció. Va ser un gran any, molt difícil de repetir”, va destacar Aitana.

D’altra banda, el Barcelona ha presentat una demanda en un jutjat mercantil en la qual sol·licita mesures cautelars per a la inscripció de Dani Olmo i Pau Víctor, que serà vista el dia 23 i la resolució de la qual s’espera el 27. Així ho va confirmar Joan Laporta en una conversa amb periodistes durant el tradicional dinar nadalenc.