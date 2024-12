El Barça renaix per sotmetre el Fenerbahçe de Jasikevicius

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Barça va reaccionar ahir i va sotmetre el Fenerbarbahçe Beko Istanbul (90-63) de Sarunas Jasikevicius, ovacionat en el seu retorn al Palau Blaugrana, en un partit en què el quadre blaugrana va manar en el marcador durant els quaranta minuts. Precedit per una ratxa de cinc derrotes en les sis últimes jornades europees i de set entrepussades en deu partits entre totes les competicions, l’equip de Joan Peñarroya va donar un cop sobre la taula i va signar l’actuació més sòlida de les últimes setmanes gràcies a la millora defensiva i liderant l’anotació Punter (25), Anderson (18) i Parker (15). Per la seua part, el Reial Madrid també va reaccionar i va guanyar a domicili el líder París Basketball (85-96), l’equip revelació d’engany, mentre que el Baskonia va vèncer també com a visitant el Maccabi Tel-Aviv (85-95).