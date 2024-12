Empat i a la Copa

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Pons Lleida es va assegurar ahir de forma matemàtica el bitllet per a la Copa del Rei després d’aconseguir un punt d’or (2-2) a la pista del Reus Deportiu, que fins ahir havia guanyat tots els partits com a local, tant de Lliga com de Champions. Els d’Edu Amat van firmar un últim partit de l’any completíssim, sobretot en defensa, i només la manca de fortuna en atac els va privar d’una victòria que per nombre d’ocasions i per la seua claredat van merèixer. Els lleidatans allarguen la ratxa fins a les deu jornades sense conèixer la derrota en totes les competicions i segueixen de dolç davant del Reus, que només ha estat capaç de guanyar un dels nou últims duels directes (fins ahir portava set derrotes).

Els dos equips van dedicar els primers compassos del partit a estudiar-se i les hostilitats no van començar fins a passats els primers tres minuts amb dos ocasions seguides, una per bàndol. La primera va ser per a Fran Torres, que no va poder empalar quan s’havia quedat sol davant de Ballart, i segons després va replicar l’exllistat Maxi Oruste, però se li’n va anar la bola quan es disposava a rematar. Tombita Torres la va tornar a tenir en una triangulació amb Nico Ojeda i Badia, però el porter reusenc va evitar el gol en una gran parada. Els llistats dominaven més i tenien les millors ocasions, com una de Nuno Paiva als nou minuts en el llançament d’una falta escorada que va acabar repel·lint el pal. Va ser la jugada que va precedir el gol del Pons Lleida, que arribaria només uns segons després en una gran assistència de Darío Giménez a mitja altura que Fran Torres, que venia des de darrere, va rematar de revés per inaugurar el marcador, que feia justícia al que s’estava veient sobre la pista. El conjunt d’Edu Amat hauria pogut incrementar el seu compte a l’equador de la primera part, però Ballart ho va impedir, primer en un tir de Darío i després amb una doble parada a rematada de Nico Ojeda. El tècnic local Jordi Garcia va haver de parar el partit immediatament perquè no ho veia gens clar, però les seues instruccions no van servir de res, ja que els lleidatans van continuar dominant i assetjant la porteria rival. Darío i Moncusí, aquest en dos ocasions, haurien pogut anotar el segon, però del possible 0-2 es va passar a l’empat que va firmar el golejador local Martí Casas en una contra. El Pons Lleida va donar la rèplica als tres minuts de la mà de Moncusí, que després de robar la bola es va plantar davant del porter local, però el seu tir va tornar a picar al pal. El Reus es va activar en el tram final de la primera meitat i va gaudir de les millors ocasions, sobretot dos de Salvat i Julià que Zapater va desbaratar amb dos grans parades.

Tornant dels vestidors, el Pons Lleida va recuperar el domini del joc i de les ocasions, però li continuava faltant fortuna en la definició. Ballart va tornar a salvar el seu equip en rematades de Paiva, Moncusí i Ojeda, aquest després d’una gran acció individual. Zapater també va haver d’anar a totes per evitar el gol de Julià, però res no va poder fer en el 2-1 anotat per Oruste, al qual li va caure una bola solta i davant del porter el va batre per sota.

El Pons Lleida no es va ensorrar i va reaccionar immediatament. Miguélez va tenir l’empat al 43, i un minut després el mateix jugador va assistir perquè Darío Giménez, de primeres, rematés des de mitjana distància firmant el 2-2 definitiu. El quadre llistat, que va aconseguir sobreviure sense cometre la desena falta, encara va tenir dos clares oportunitats per desnivellar la balança, de Paiva i Torres, però la bola no va voler entrar i el resultat ja no es va moure.

Amat: “Certificar la Copa a falta de dos jornades és una gran alegria”

Malgrat no guanyar els tres punts, el tècnic Edu Amat estava ahir més que satisfet per un punt que li permet seguir amb la ratxa i assegurar la Copa, un dels objectius que perseguien aquest any. “L’equip ha fet un molt bon partit i, el més important, ho ha fet sense trobar-se del tot còmode. Ens ha costat trobar el nostre joc i treure aquest resultat amb les sensacions que teníem crec que és molt positiu. Seguim amb aquesta ratxa de no perdre partits, de continuar puntuant anés de casa i contents per haver certificat el pas a la Copa, que és una alegria dins del vestidor”, va assenyalar. Sobre la classificació, va afegir que “fa dos anys que no érem a la Copa i ens havíem marcat tornar-la a jugar, i aconseguir-ho faltant encara dos jornades, quan en els últims anys tot s’ha decidit a l’última, és una cosa molt important i una fita que celebrarem aquestes festes”.Ara l’equip descansarà aprofitant l’aturada nadalenca i no reprendrà els entrenaments fins al dia 27.