Els nadadors del CN Tàrrega utilitzaran gratis les piscines

Els nadadors del Club Natació Tàrrega no hauran de pagar més per entrenar-se en el complex de les piscines de la capital de l’Urgell. L’ajuntament va aprovar, en junta de govern local, que puguin utilitzar les instal·lacions municipals de forma gratuïta, quan fins ara havien de pagar quotes mensuals de 10, 14 o 16 euros, depenent de l’edat.

El regidor d’Esports, Silveri Caro, va explicar ahir que “hem modificat el conveni entre el consistori i el CN Tàrrega per ajudar el club a resoldre els seus problemes econòmics”. En aquest sentit, l’ajuntament deixarà d’ingressar entre 13.000 i 14.000 euros cada any.

Val a recordar que el març del 2022 l’ajuntament i el CN Tàrrega van formalitzar la firma del conveni que determina les condicions en les quals els nadadors de l’entitat esportiva poden fer ús del complex de les piscines municipals durant quatre anys prorrogables a quatre més.

Segons el conveni, el club pot disposar de fins a 4 carrils de la piscina coberta tot l’any (excepte el mes d’agost, quan les instal·lacions estan tancades per tasques de manteniment), i de dos carrils a la piscina d’estiu fins a les 16.00 hores. Per aquest concepte, el club no paga cap taxa al consistori. En canvi, fins ara els nadadors s’havien de donar d’alta com a usuaris de l’equipament i pagar les quotes mensuals següents: 10 euros els nadadors formatius (a partir de 6 anys), 14 euros els federats menors de 16 anys i 16 euros els majors d’aquesta edat. No obstant, ni el club ni els nadadors pagaven per utilitzar la piscina d’estiu per als cursets de natació que se’ls autoritzava organitzar.

La presidenta del club, Carol Vidal, va agrair la mesura i va destacar que era una de les dos qüestions que reivindicaven des de feia temps. “Hem demanat a l’ajuntament equiparar la subvenció que rebem a la que reben altres entitats equiparables la nostra, ja que la diferència d’assignació és considerable, i suprimir les quotes dels nadadors”. Pel que fa a l’import de la subvenció, Vidal va explicar que continuen negociant. El CN Tàrrega compta en l’actualitat amb 120 nadadors, dels quals 48 estan federats.