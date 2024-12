El Madrid guanya la Intercontinental

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Reial Madrid va conquerir ahir la seua quarta Copa Intercontinental, primer club del món a aconseguir-ho, exhibint la fortalesa ofensiva del seu trident, amb la inspiració de Vinícius com a factor desequilibrant davant la lluita del Pachuca, el dia que Carlo Ancelotti es va convertir en el tècnic més premiat de la història del club blanc. Ancelotti va entrar en la història del club blanc, superant amb aquest títol el mític Miguel Muñoz com l’entrenador més premiat de l’entitat, amb una quinzena de trofeus. A més, el croat Luka Modric, que va aixecar el trofeu en l’entrega del títol, continua ferm com el jugador amb més títols en la història del club, 28.

El partit va ser plàcid per al Reial Madrid. Mbappé va marcar l’1-0 al minut 37. Ja a la segona part Rodrygo va firmar el 2-0 al minut 57 i va arredonir el triomf Vinícus, al transformar un penal al 84. El brasiler va ser elegit MVP de la final.

