El Lleida busca un triomf urgent abans de l'aturada

El Lleida disputa avui (12.00/Lleida En Joc i Esport3) el seu últim partit de l’any, en el qual busca una anhelada i necessària victòria per anar-se’n de vacances amb un bon sabor de boca, després d’una mala dinàmica de cinc partits sense guanyar que l’ha fet passar de disputar el liderat al Sabadell a arrancar el seu matx d’avui fora dels llocs de play-off.

El seu rival al Camp d’Esports serà l’Andratx, un equip que no va guanyar el seu primer partit fins a la jornada 10 però que, des d’aleshores, suma 13 punts dels últims 21 en joc i encadena dos victòries, encara que segueix en descens, actualment a quatre punts del play-out i a cinc de la salvació directa.

Per la seua part, el Lleida arriba després de sumar quatre dels últims quinze en joc, amb quatre empats i l’última derrota al camp de l’Espanyol B (1-0), que va trencar una dinàmica de vuit partits sense perdre. Tanmateix, a aquesta derrota se n’hi va sumar una altra dimecres davant del Sabadell (0-1) a la Copa Catalunya, que va allargar a sis els duels que porta el conjunt blau sense conèixer la victòria.

Per això, el tècnic dels lleidatans, Marc Garcia, va assumir la necessitat de “sumar els tres punts sigui com sigui” en el matx d’avui, l’últim abans de l’aturada nadalenca i que, a més, posarà punt final a la primera volta de competició.

El conjunt lleidatà necessita el triomf per acabar l’any en llocs de play-off, ja que després del triomf d’ahir de l’Europa és setè, a dos punts del conjunt barceloní, que marca la promoció d’ascens en cinquè lloc. A banda de per la situació classificatòria, el tècnic blau va recalcar la importància de guanyar per “recuperar les bones sensacions, que en les últimes setmanes han estat millorables”, en un equip llastat per les nombroses baixes. Un dels absents les últimes setmanes, Guillem Naranjo, podria forçar avui la seua reaparició, malgrat que Marc Garcia va deixar clar que “només jugarà si és necessari”.

Sobre el rival, va apuntar que “és un equip que et deixa jugar molt i defensa en bloc baix”, la qual cosa augura un partit similar als dos últims que el Lleida ha jugat a casa, davant de Badalona Futur i Torrent, que van sumar sengles empats després de deixar que el Lleida portés el pes del joc.

Una àrbitra internacional a partir del gener dirigirà el duel

L’encarregada de xiular el matx al Camp d’Esports serà l’àrbitra madrilenya Elisabeth Calvo Valentín, que ha ascendit aquesta temporada a Segona RFEF, tot i que aquesta és la seua tercera temporada a la Lliga F i al gener es convertirà en àrbitra internacional en competicions femenines.