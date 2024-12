El Lleida guanya i torna al playoff

Publicat per pau osorio Verificat per Creat: Actualitzat:

El Lleida ha tornat a trobar-se amb la victòria després de cinc partits a l'imposar-se per 3-0 a l'Andratx en l’últim partit de la primera volta i afrontarà l'aturada nadalenca establert, de nou, a la zona de play off.

Els lleidatans han firmat un dels millors partits de la temporada al Camp d’Esports i s’han imposat gràcies als gols de Naranjo, Oscar Rubio i Unai Garcia.

Al primer temps, tots dos equips han saltat al camp amb l’objectiu de controlar la possessió i durant els primers minuts la igualtat ha estat màxima. Així i tot, amb el discórrer dels minuts, el Lleida ha començat a monopolitzar les ocasions i al 23 ha generat una doble oportunitat claríssima per obrir el marcador. La primera ha arribat procedent d’una rematada d’Òscar Rubio que Hermelo ha desviat al córner quan la pilota ja entrava dins de la porteria rival. La segona ha arribat poc després, obra de Naranjo que s’ha anticipat a la defensa i la seva rematada ha estat aturada pel porter de l’Andratx, Elias. Fruit de la insistència lleidatana, el gol no ha tardat a arribar, ja que, al minut 30 un fantàstic remat del davanter blau Guillem Naranjo, qui tornava de lesió, ha acabat obrint el marcador (1-0).

El Lleida, a la segona part, ha estat molt més superior que el seu rival, aconseguint ampliar la seva avantatja al minut 50 amb un gol d’Óscar Rubio (2-0) que s’ha convertit en el primer jugador de la història del club en marcar un gol amb més de 40 anys. Tot i la seva superioritat, els de Marc Garcia no han baixat el ritme i al minut 60, l’arbitra Elisabeth Calvo ha anul·lat el segon gol de Naranjo per un polèmic fora de joc. Després d’aquest infortuni, l’Andratx s’ha quedat amb un home menys per l’expulsió de Javier Hermelo i el Lleida ho ha aprofitat per sentenciar el partit amb un gol al contracop que ha materialitzat Unai García (3-0).