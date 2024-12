El Barça dilapida la seua renda i cau al tercer lloc

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El Barça ha finalitzat la primera volta de la Lliga en tercer lloc, amb 38 punts, superat per l’actual líder Atlètic (41) i el Reial Madrid (40), ambdós amb un partit menys, després de dilapidar la seua renda. De líder gairebé intractable a la Lliga a sumar només una victòria en els últims set encontres.La cruel i immerescuda derrota de dissabte, la tercera consecutiva a casa, davant de l’Atlètic de Madrid (1-2) ha sumit el conjunt blaugrana en una profunda crisi de resultats a la Lliga. Una de les pitjors ratxes viscudes el precedent més immediat de les quals cal buscar-lo fa 16 anys, el 2008, amb Frank Rijkaard a la banqueta.

El jove conjunt de Hansi Flick, guiat per Lamine Yamal, va liderar el campionat a l’inici amb uns números escandalosos que el feia sentir-se invulnerable al primer lloc, traient-li fins a 10 punts de diferència a l’Atlètic, actual líder, i set al Madrid, segon.

Els precedents més immediats d’una pitjor primera volta cal buscar-los en la temporada 2020-21, amb Ronald Koeman a la banqueta, quan els blaugranes van sumar 37 punts, un menys que actualment. I al curs següent amb el neerlandès com a tècnic, però també amb Sergi Barjuan i fins i tot alguns partits ja amb Xavi, l’equip va firmar un pobre balanç de 31 punts. “Potser aquesta aturada arriba en el moment just. Hem perdut molts punts i no som líders, però no estic preocupat”, va ser el missatge esperançador de Flick després del partit davant de l’Atlètic.

El Reial Madrid va tancar el seu exitós 2024 amb un somriure i bones sensacions gràcies a la seua contundent victòria davant d’un discret Sevilla, al qual va golejar per 4-2 per posar un punt amarg al comiat de la llegenda Jesús Navas i seguir el rebuf del nou líder, l’Atlètic de Madrid.

El de Los Palacios va jugar els seus últims minuts en un terreny de joc, però el seu equip va mostrar la versió habitual aquest any a domicili i no va ajudar gaire que fos un comiat més dolç. El campió d’Europa el va sotmetre sempre i pràcticament va liquidar l’emoció abans del descans, amb nou gol d’un Mbappé que va confirmar que va a més.

Els homenatges previs per la victòria a la Copa Intercontinental, l’últim dels cinc títols d’aquest any per als merengues, i el reconeixement a la carrera de Navas van semblar desconnectar un pèl del partit el Sevilla. Massa avantatge per a un Reial Madrid que va sortir endollat i demostrant una vegada més que dona més sensació de presència i ordre quan juga amb dos homes a dalt i no amb el trident.