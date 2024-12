“Necessitàvem una victòria com la d'avui”

Publicat per ARNAU VILÀ FONT Verificat per Creat: Actualitzat:

L’entrenador del Lleida, Marc Garcia, va mostrar la seua satisfacció per la victòria, considerant que “era clau guanyar el partit i a més, per com ho hem fet”. “L’equip necessitava una victòria com la d’avui, i encara més després de la difícil setmana que hem tingut”, va afegir en aquest sentit.

El tècnic va posar com a exemple d’aquestes dificultats que “divendres, quinze minuts abans de la roda de premsa, em van dir que Adri Gené no estava per jugar avui”. Per això, va posar de relleu Guillem Naranjo, destacant que “ell mateix em va trucar ahir, quan es va assabentar que no podia jugar Gené” i li va dir “si vols, soc titular”, quan semblava “una bogeria que fins i tot jugués. M’emociona explicar-ho, perquè en una lesió que era de quatre a sis setmanes, s’ha recuperat en tres i ha posat en risc el seu benestar pel Lleida. Caldria veure quants jugadors estan disposats a això”. “Fa un mes i mig intuïa que teníem el millor davanter de la Segona RFEF, fa dos setmanes ja ho tenia clar, però avui he confirmat que tenim el millor nou de la categoria”, va sentenciar. A més, va afegir que “les adversitats del primer tram de Lliga ens faran ser més forts en la segona volta”, per a la qual espera que “els millors reforços sigui recuperar als lesionats” i va posar com a punts a millorar “el joc posicional i la pilota aturada ofensiva”.

D’altra banda, va destacar que “té molt mèrit guanyar com hem guanyat avui, perquè l’Andratx és dels equips que menys ocasions concedeixen” i va apuntar que “ha estat fonamental el joc exterior amb Unai i Diego”, a més de lloar Òscar Rubio.

Per la seua part, el davanter Guillem Naranjo va declarar que “quan em vaig lesionar, ja sabia que podia estar llest per al dia d’avui”, mentre que Òscar Rubio va dir que “el treball dur i cuidar-se és el secret del meu bon rendiment”.