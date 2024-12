Sellés torna a pujar al podi

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La lleidatana Laia Sellés va completar ahir amb una altra medalla la seua primera prova de la Copa del Món d’esquí de muntanya U20, categoria en la qual s’estrena aquest any. L’esquiadora de Lles de Cerdanya va aconseguir la plata al ser segona en la prova vertical, un metall que afegeix a l’or que es va penjar dissabte en l’esprint, un bon botí en la primera competició internacional de la temporada.

Sellés va apostar per la mateixa tàctica que tan bon resultat li va donar en la carrera contra el crono, anant de menys a més. Va començar molt enrere, al contrari que els seus rivals, i a poc a poc va anar remuntant posicions fins a quedar-se sola al costat de la xinesa Yuzhen Cidan, a qui dissabte havia batut en la prova contrarellotge. Aquesta vegada, tanmateix, la lleidatana no va poder guanyar l’asiàtica, que va creuar la meta amb un temps de 15:31.2 minuts, 12,2 segons més ràpida que Sellés, que va entrar segona amb un avantatge d’una mica més de mig minut sobre la francesa Lili Beck, que va ser bronze. Aina Garreta, de la Pobla de Segur, va acabar en onzena posició, gairebé dos minuts i mig per sobre del registre de la guanyadora. En U18, Pau Baqué, de Bellver de Cerdanya, va ser el 21. “Estic molt contenta de com ha anat aquesta primera prova de la Copa del Món. Venia amb confiança al cap i a la fi el treball que he anat fent durant aquests mesos enrere a Xile i Tignes, però em notava una mica cansada i no sabia com gestionaria les curses, però al final tot ha anat molt bé. He fet un pas endavant que s’anirà notant”, va indicar Laia Sellés.