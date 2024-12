Paulí assegura que pensar en la Copa “seria un error”

Publicat per Xavier Pujol Verificat per Creat: Actualitzat:

Oriol Paulí, un dels referents de l’Hiopos Lleida aquesta temporada, no en va és el tercer màxim anotador (9,1 punts) i el segon més valorat (11,5), té clar que l’equip no s’ha de desviar dels seus objectius, entre els quals va dir que no hi ha la Copa del Rei, si bé a falta de cinc jornades perquè acabi la primera volta està amb opcions reals de classificació. “Que se’n parli fora, nosaltres de moment tenim clar que no és el nostre objectiu, hem d’anar dia a dia. Estem contents i amb confiança per afrontar el partit de Badalona i no pensem més enllà, perquè fer-ho seria un error”, va assegurar.

L’aler gironí reconeix que jugar al Barris Nord els dona un plus molt important. “Sempre ens dona aquesta empenta de sortir des del principi a mossegar. No ha començat el partit i ja estan animant i això ens dona força. En els mals moments ells continuen allà animant i, al final, si no ens surten les coses, ho hem de fer per ells”, va assenyalar Paulí.

El jugador també assegura que al Barris Nord “es viu un ambient especial. És de les pistes en les quals he jugat on l’ambient és més fort, i hem d’aprofitar-ho. Per a nosaltres jugar a casa ha de ser un avantatge i ara per ara ho estem aprofitant”.

Sobre el duel d’aquest divendres a Badalona, va dir que l’equip “està amb moltes ganes després de guanyar l’últim partit a casa, ens ha donat molta empenta i força per afrontar aquests dos pròxims partits, sobre tot el de divendres a Badalona, on sé que vindrà molta gent a donar-nos suport i segur que farem un gran partit i, per què, no aconseguir la victòria”. Per aconseguir-la assegura que “hem de seguir en la mateixa línia. Tenim una identitat molt clara i no l’hem de perdre. Cal anar amb la mentalitat de fer el nostre joc i ser l’equip lluitador que hem estat fins al dia d’avui”.

Per la seua part, Alex Madsen, que ha guanyat protagonisme en els últims partits, va reconèixer que “tenia la confiança una mica baixa, però he estat capaç de convèncer l’entrenador perquè confiés més en mi i això es transmet a la pista. Quan jugo bé la confiança puja i és més fàcil per a l’entrenador posar-me a la pista”.