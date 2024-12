A l'assalt de Badalona

Publicat per Xavier Pujol Verificat per Creat: Actualitzat:

El Força Lleida viurà avui la tercera sortida més massiva de la seua història amb el miler d’aficionats que es desplaçaran fins a l’Olímpic de Badalona per a acompanyar un Hiopos que buscarà la sisena victòria de la temporada. Serà un desembarcament a l’altura dels que ja es van viure en les Final Four de Girona, on van acudir una xifra similar, i de Madrid, amb un miler en semifinals i prop de 1.500 a la gran final en la qual es va aconseguir l’històric ascens a l’ACB.

“És una passada veure tanta gent desplaçar-se amb l’equip, tant de bo puguem retornar aquest suport en forma de victòria. Està clar que ens ho deixarem tot sobre la pista. Això parla molt bé de l’afició que tenim, de la comunió que hi ha entre l’equip i l’afició i tant de bo l’hi puguem tornar regalant-los una victòria”, va assegurar ahir Gerard Encuentra en la roda de premsa prèvia d’un partit que reconeix que serà de “màxima exigència” davant d’un rival que ha guanyat sis dels últims vuit partits, dos dels quals contra rivals de la talla de Reial Madrid i Tenerife.

“No hi pensem. Som més a prop del descens que de la Copa, quan arribi la jornada 17 ja ho veurem”

El tècnic va destacar les dos torres bessones de la Penya, Tomic i Pustovyi. “Són més alts que nosaltres, per això haurem d’ajustar bé i els nostres pivots hauran de tenir més amenaça de tres punts, potser així els podrem atacar, però no ho revelarem”, va assenyalar. Tomic i Pustovyi no són els únics noms il·lustres amb què compta la Penya, que ha fet un pas endavant des de l’arribada de Sam Dekker. “Els ha canviat la dinàmica, els ha donat un plus i els ha fet fer un pas més enllà. Mires jugador per jugador i tenen molts noms de pes dins de la Lliga, que han jugat al màxim nivell i amb molt talent”, va reconèixer Encuentra, que creu que una de les claus serà “com sempre intentar imposar el nostre ritme. Ells juguen en molts moments un bàsquet més controlat i nosaltres volem jugar més ràpid. Tenen jugadors amb molt talent, com Ante Tomic, Pau Ribas, Adam Hanga..., i està clar que serà un partit molt complicat, i no només haurem d’imposar el ritme sinó fer moltes coses bé, com tancar bé el rebot o defensar bé els jugadors de referència. Sabem que és una pista súper difícil”, va destacar el tècnic.

Preguntat sobre les possibilitats matemàtiques d’entrar a la Copa, Encuentra va ser taxatiu: “No hi pensem. Som més a prop del descens que de la Copa. Només pensem en el Joventut, que és un rival que a casa es fa més fort, però tindrem el suport de molta gent que vindrà a animar-nos i volem fer un partit súper complet. No pensem en la Copa, quan arribi la jornada 17 ja ho veurem”, va assenyalar Encuentra.

Bropleh ahir no es va entrenar, però pot jugar

Thomas Bropleh, el màxim anotador i el jugador més valorat de l’Hiopos Lleida en aquest primer terç de la temporada, no es va exercitar ahir amb l’equip per una indisposició estomacal, encara que s’espera que no tingui cap problema per jugar el partit d’avui. La resta de jugadors es van entrenar amb normalitat.

Nucli Bordeus convoca els aficionats

La penya Nucli Bordeus ja té el plàning per a la tarda d’avui, que començarà a les 15.30 amb la sortida amb autocar davant del Barris Nord amb direcció a l’Olímpic de Badalona, on ha convocat tots els seguidors lleidatans per rebre l’equip a les 17.30 hores a l’entrada del pàrquing del carrer Pau Claris. Una hora més tard està prevista l’entrada al pavelló de manera conjunta.