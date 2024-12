Planten cara

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Baines intenta agafar la posició pressionada per Mawuli. - AGUSTÍ PEÑA Baines intenta agafar la posició pressionada per Mawuli. - AGUSTÍ PEÑA Baines intenta agafar la posició pressionada per Mawuli. - AGUSTÍ PEÑA Baines intenta agafar la posició pressionada per Mawuli. - AGUSTÍ PEÑA Baines intenta agafar la posició pressionada per Mawuli. - AGUSTÍ PEÑA Baines intenta agafar la posició pressionada per Mawuli. - AGUSTÍ PEÑA

El Cadí la Seu no va poder tancar l’any amb una victòria en un partit en el qual va competir de tu a tu amb tot un equip d’Eurolliga com el Casademont Saragossa, al qual va dominar durant gairebé dos quarts. Les lleidatanes van millorar actuacions passades, però no els va donar per guanyar. Els mals percentatges en el tir, la inferioritat en el rebot (29 captures a 42) i pèrdues en moments clau les va acabar condemnant a una derrota (60-70) que, en funció dels resultats d’avui i demà, les pot deixar en posicions de descens.

El tècnic Isaac Fernández ja va avisar en la prèvia que el seu equip havia de fer les coses molt bé durant tot el partit si volia competir davant del quadre aragonès i les seues jugadores van sortir molt concentrades i sense complexos. El 4-0 de sortida amb cistelles de Bains i Jefferson sota el cèrcol així ho van confirmar. El Cadí dominava el seu rebot i sortia molt ràpid en transició, cosa que li va permetre anotar cistelles molt còmodes que van situar un sorprenent 10-2 abans d’arribar a l’equador del primer quart. Carlos Cantero es va veure obligat a gastar el primer temps mort per sacsejar el seu equip, que era superat en totes les facetes.

La francesa va jugar els seus primers minuts, encara que poc va poder aportar amb tan pocs entrenaments

Les aragoneses van millorar la posada en escena i un parcial de 5-0 els va permetre reduir distàncies en el marcador, que al final del període reflectia un avantatge de sis per a les lleidatanes (15-9). El guió es va mantenir en l’arrancada del segon quart, ja amb la debutant Seehia Ridard en pista anotant el seu primer punt. El Cadí es mantenia davant, però el matx s’anava equilibrant perquè el Saragossa començava a imposar joc i qualitat, amb Hermosa i Gatling dominant la pintura, beneficiades per la tercera falta comesa per Murekatete, i Mawuli i Mané executant des del perímetre. Quatre punts seguits d’aquesta última van situar l’empat a 22, si bé les lleidatanes, amb Aguilar liderant l’atac, van tornar a agafar el comandament (28-25). Però uns altres sis punts seguits del Saragossa, ara amb la firma de la japonesa Mawuli, van donar la volta al marcador per arribar al descans dominant per tres punts (28-31).

De tornada dels vestidors, el quadre urgellenc va aguantar els envits del Saragossa, arribant fins i tot a capgirar el marcador amb un triple de Jefferson (37-35), però a partir d’allà les aragoneses van ser un corró. Mariona Ortiz va assumir el comandament en atac i amb tres cistelles seguides va liderar un parcial de 4-12 que va situar la renda en sis gols (41-47). Fernández va parar el partit i amb un 5-2 de parcial final el Cadí va arribar a l’últim assalt molt viu (46-49).

Però les opcions de victòria van començar a esvair-se amb el 0-6 de sortida del Saragossa, amb Hermosa dominant la zona (46-55). El desavantatge va anar creixent a poc a poc, ara amb Laia Flores portant el pes ofensiu amb sis punts gairebé seguits que van situar la màxima rendeix del xoc, 15 punts (49-64). El Cadí va intentar un últim esforç i va aconseguir situar-se a 8 (60-68), però ja no hi va haver temps per a més.