Tancament d'any exigent

L’Hiopos Lleida posa avui (18.00) el tancament a un 2024 inoblidable, marcat per l’ascens a la Lliga ACB en una Final Four memorable i pel debut a la millor Lliga d’Europa. Serà un últim partit d’allò més exigent en una pista de moment inexpugnable, la d’un València Basket que comparteix el liderat amb l’Unicaja després de caure fa tres dies a Gran Canària, per la qual cosa vindrà ferit i disposat a tornar al camí de la victòria.

L’Hiopos, per la seua part, tampoc arribarà amb la millor de les seues cares després de perdre a Badalona per 20 punts de diferència (92-72), un marcador del tot irreal. La derrota va deixar tocat l’equip, com va reconèixer ahir el seu entrenador en la roda de premsa prèvia. “Anímicament encara estem digerint la derrota. Dissabte vam entrenar i les cares eren més llargues de l’habitual, però també és normal quan es perd, encara que sense dramatitzar. Cal fer creu i ratlla”, va indicar Encuentra, que ha tingut poc temps per preparar el duel d’avui.

L’escorta nord-americà encara té seqüeles de la gastroenteritis que li va impedir jugar a Badalona

“És difícil perquè enllacem un partit amb l’altre i sense temps per descansar, amb un altre viatge pel mig, però és el que toca i no queda un altre remei que mirar cap endavant i intentar que no ens torni a passar allò de Badalona”, va apuntar.

Encuentra va reconèixer que “per tenir opcions de guanyar hem de fer les coses molt bé. Hem de jugar un partit gairebé perfecte i que ells no tinguin el dia”, va dir, i va incidir en tot allò que han de millorar. “Les pèrdues de pilota i el rebot, ja que som dels equips que més pilotes perdem i que més ens costa rebotejar, dos conceptes bàsics del nostre estil de joc que ens penalitzen molt”, va apuntar el tècnic, que en principi podrà comptar amb Walden, baixa a Badalona per una gastroenteritis.

El Reial Madrid es va imposar ahir al Barça (73-71) per tercera vegada en els tres clàssics disputats aquest curs, una victòria que es va decidir en els últims segons, en els quals Metu va tenir un triple per donar el triomf als blaugranes, que es compliquen la seua presència a la Copa del Rei. Els blancs, liderats per Campazzo, van anar sempre davant contra un Barça molt irregular i van assolir una màxima renda de 10 punts (55-45) a dos minuts d’acabar el tercer període. En aquell moment van entrar en escena Punter i Juan Núñez. L’exmadridista va tancar un tercer període de supervivència culer (57-51) i va donar pas a un últim acte d’alternances, gràcies a una nova reacció del Barça. Dos triples seguits de Parker van empatar el partit a 66 i després un altre de Punter va posar els blaugranes de nou en avantatge faltant menys de tres minuts (65-66). Una tècnica a Chus Mateo va permetre a l’ex del Partizan situar el 65-67, però els de Peñarroya van tornar a desconnectar-se. Un parell de pèrdues i dos atacs fallits van donar aire al Madrid, beneficiat per un parell d’accions arbitrals (73-68). El Barça va reaccionar i Metu va tenir l’última possessió per donar la victòria, però va fallar el triple sobre la botzina.