Esport per tancar l'any

Acomiadar l’any practicant esport és una tradició plenament consolidada a les comarques lleidatanes, per la qual cosa al voltant de 5.000 persones participaran avui en les diferents curses Sant Silvestre que s’organitzen.

La de Lleida és la més veterana i assoleix l’edició número 29, mentre que la Cursa Sant Silvestre-Memorial Marc Peña Turet de la Seu d’Urgell, que compleix l’edició número 16 és la més multitudinària, amb uns 2.300 participants i el Pont de Suert organitza la més freda i arriba a la número 14.

Però també compleixen avui amb aquesta tradició, en diferents formats i distàncies, Tàrrega, Bossòst, Artesa de Segre, Esterri d’Àneu, Bellver de Cerdanya, Ponts o Rosselló. També Binèfar organitza una Sant Silvestre que assoleix l’edició número 17.

Les carreres, en tots els llocs en els quals s’organitzen, comporten les corresponents restriccions de trànsit. En el cas de Lleida, que reunirà unes 1.850 persones, afectaran els carrers pels quals discorrerà la prova, d’uns 5 quilòmetres de recorregut, amb talls entre les 16.30 i les 18.00. La sortida de la cursa serà a les 17.00 davant de la plaça Cervantes i la Guàrdia Urbana ha dissenyat un dispositiu especial.

La principal novetat de l’edició d’aquesta any és que, a causa de les obres que s’estan fent a la rambla Ferran, la carrera discorrerà en aquesta zona per l’avinguda del Segre i l’accés a Francesc Macià serà pel carrer Riquer.

Des de la sortida a Balmes els corredors passaran per Ricard Viñes, Prat de la Riba, Comtes d’Urgell, avinguda Tortosa, avinguda del Segre, Riquer, Francesc Macià, Agelet i Garriga, Blondel, avinguda Catalunya, rambla Aragó i plaça de Cervantes, on també estarà la meta. En aquesta zona les restriccions començaran a les 14.30, per poder muntar la infraestructura.

Quant als ponts que creuen el Segre, l’únic que es veurà afectat el de Pardinyes, com també ho seran les línies d’autobús que passen per avinguda Madrid.