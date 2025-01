Sant Silvestre de rècord a Lleida

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La tradició d’acomiadar l’any competint en la Sant Silvestre continua guanyant adeptes i unes 5.500 persones van prendre part el dia 31 en les diferents curses que s’organitzen a les comarques lleidatanes. La de Lleida va reflectir aquest creixement i va batre un rècord d’inscripció que datava del 2015, quan es van apuntar a la prova 1.793 persones.

En l’edició 29, la Sant Silvestre que organitzen l’Associació Esportiva Ekke i l’Associació de Veïns de Jaume I va superar les expectatives i es van inscriure 1.915 atletes, un bon preludi que l’objectiu de l’any que ve, quan compliran 30 edicions, i que és superar els 2.000 participants, és possible.

Pel que fa a l’aspecte esportiu, la més ràpida a recórrer els 5 quilòmetres de trajecte va ser Carla Ferrara, de l’Aldahra Lleida UA, amb un temps de 17:02. Segona va ser Laia Nadal, de l’AA Xafatolls amb 18:18, i tercera Rosamari Carulla, de l’Altanwear (18:22).

La prova masculina la va guanyar Cesc Boix, del CA Igualada, amb un temps de 14:17 i el van acompanyar al podi Pau Aiguadé, de l’AA Xafatolls, amb 14:25, i va ser tercer Cesc Parramona, del Prat Triatló, amb 14:31. La prova va tenir també caràcter solidari i tots els inscrits podien fer aportacions de 3, 5 o 10 euros a Creu Roja Joventut Lleida.

Si la de Lleida va tenir rècord d’inscripcions, la de la Seu d’Urgell es manté com la més multitudinària de les que s’organitzen a les comarques lleidatanes. Així, la 16 Cursa Sant Silvestre - Memorial Marc Peña Turet, de 3,5 quilòmetres de recorregut, va comptar amb la presència de 2.109 participants. El podi femení el van ocupar Núria Perearnau, Sílvia Zúñiga i Lídia Puyals, mentre que el masculí va ser per a Guillem Sánchez, Marc Núñez i Abraham Mingué.

A Tàrrega uns 200 corredors van participar en l’edició número XIII de la seua Sant Silvestre. La competició popular, organitzada pel Club d’Atletisme 100 x 100 Fondistes de Tàrrega i el Club Esportiu Amics de la Cultura Activa de Tàrrega (CEACAT), va tenir lloc al parc de Sant Eloi de Tàrrega. Com ja és tradició, els participants es van vestir amb complements nadalencs i amb diferents disfresses. Tampoc hi van faltar les nadales a ritme de rock per animar l’ambient.

Primer es va disputar una prova infantil de 2 quilòmetres i una cursa popular per a adults de 5 quilòmetres. En la categoria masculina Ammar Makhlouf del Ceaca Tàrrega va obtenir la primera posició amb un temps de 17:40, seguit de Jordi Aznar de l’A.E Correvinyes amb 18:01 i David Grifell, amb 18:45. En la prova femenina va guanyar Sònia Sans, de l’AA Xafatolls, amb un temps de 20:10, seguida d’Aina Fillat, del Xafatolls amb 21:54, i Laura Tarragó, dels Fondistes, amb 22:11.

Una altra de les tradicionals cites és al Pont de Suert, “la més freda”, que va comptar amb la participació, en la 14 edició, de 250 atletes. A la categoria femenina va guanyar Marta Sant, amb 20:55, seguida de Laia Recasens (21:15) i Laura Gómez (22:00), mentre que la prova masculina la va guanyar Pau Juan, amb 17:36, seguit de Rogelio Lucas (18:17) i David Carrique (18:21).

També va reunir 250 participants Esterri d’Àneu en la desena edició. Va vèncer en la prova femenina Alba Juanes, seguida de Brenda Teixidó i Marta Montserrat, mentre que el vencedor en la prova masculina va ser Josep Roset, al qual van acompanyar al podi Nil Bacardit i Marcel Palau.

A Bossòst es va disputar l’edició número XVIII, en la qual es van inscriure 350 atletes. Gisela Carrión, del Broors Trailrunners, va ser la més ràpida a recórrer els 6 quilòmetres del traçat, amb un temps de 20:34. Va ser segona Cèlia Balcells, del Merrell, amb 21:05, i tercera Loca Cavero, de l’AA Xafatolls, amb 22:52. En la prova masculina la victòria va ser per a Nicolás Fernández, del Senders Cat, amb 17:46, i el van acompanyar al podi Ignacio Herrero, del Café Paraiso Club, amb 18:33 i Iván Calvo Vigara, del Team Gozalbo, amb 18:39. Quart va ser l’atleta paralímpic Nil Riudavets, de l’Artiem Sport Club, que va ser medalla de bronze als Jocs Paralímpics de París i que va firmar un temps de 18:41, a dos segons del podi.

A Artesa de Segre el Club Unió d’Esports Obligats i Soferts (CUDOS) va organitzar un any més la Sant Silvestre Trail, que va assolir l’edició número 11. Es tracta d’una cursa de muntanya de 10 quilòmetres que va reunir 300 participants i en la qual, encara que es cronometren els temps, no es premia el que arriba primer, sinó els atletes que hi participen d’una manera més original. El premi en aquesta ocasió va ser per a un grup d’atletes que anaven disfressats de caçadors.

Una trentena de persones van prendre part en la cinquena edició de la Sant Silvestre Biker Ponts, que organitza el Mig Segre Bike Club, amb un recorregut de 56 quilòmetres, amb caràcter festiu i no competitiva.