Derrota inesperada del Hiopos Lleida contra el Girona, amb nefasta actuació arbitral

El Hiopos Lleida ha sortit molt ansiós a la pista hi ha tardat gairebé tres minuts a anotar la primera cistella. Susinkas ha anotat els primers cinc punts de Girona que ha aprofitat el poc encert local per col·locar ràpidament el 7-14. En aquell moment ha aparegut Keye van der Vuurst per reaccionar i situar el 16-19 amb el que s'acabava el primer quart.

Continuant amb la dinàmica el Hiopos Lleida ha anotat els seus primers triples de forma consecutiva per situar-se per davant amb el 24-21. Girona no ha abaixat els braços i ràpidament ha recuperat el lideratge en l'electrònic (28-34). En un partit igualat els tirs lliures estaven donant l'avantatge al Girona que, tot i això, se'n deixava molts pel camí. Un últim minut desastrós del Hiopos Lleida ha deixat un 35-43 al descans.

Quan creiem que el tercer quart serviria per a la reacció local ha estat tot el contrari i el Hiopos ha sortit igual o pitjor que al segon quart, Girona endollat de tres amb Iroegbu i Fjellerup marcant les diferències ha col·locat una màxima en el partit amb el 44-60. Als lleidatans no li sortien les coses en atac i homes importants com Bropleh, Walden o Paulí no entraven en ratxa. Al final del quart s'ha arribat amb un 51-65.

El conjunt lleidatà ha reaccionat tard.

El tècnic de l’Hiopos #Lleida, Gerard Encuentra, se n’ha anat desqualificat al 4Q, després de perdre els papers.#LleidaÉsACB pic.twitter.com/HmysaZj8Dy — Xavi Casals (@XaviCasals_) January 4, 2025

L'equip d'Encuentra havia de buscar la remuntada a l'èpica. Ha rebaixat la diferència al voltant dels deu punts amb grans accions de Luka Bozic i Rafa Villa, que ha substituït a Keye en les funcions de base en l'últim quart. El problema era que cada vegada que els lleidatans baixaven dels vuit punts Girona disposava de tirs lliures, finalment n'han llançat fins a 44 pels 27 del Hiopos Lleida. Encunetra s'ha autoexpulsat en forma de queixa als àrbitres ensenyant una pissarra amb la diferència de tirs lliures. Finalment, dues faltes molt discutibles sobre accions de tir de Girona han acabat sentenciant el partit. El Hiopos Lleida ha intentat reduir l'avantatge gironí fins al 85-90 final.