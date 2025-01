Píbody tanca la seua activitat

L’Associació Esportiva Píbody, que va nàixer el 2016 de la mà de Rous Martínez, llicenciada en Inefc i mestra d’educació especial, ha cessat la seua activitat. Ho va fer al setembre, però la seua fundadora no ho va fer públic fins ara després de sentir-se “cansada” per la pèrdua de suports i a causa de circumstàncies internes de l’entitat que es va trobar quan hi va retornar després del seu període de maternitat. Píbody, que es va fundar sota les premisses d’educar i utilitzar l’esport com a forma terapèutica apostant per la inclusió fora de l’horari escolar, va arribar a establir col·laboracions amb diversos clubs esportius de la ciutat com el Lleida Handbol, el Balàfia Vòlei o l’Inef Lleida Rugby Club, a banda de comptar amb el suport de la Paeria, que incloïa les seues activitats en les estades esportives municipals com en el cas de l’atletisme. Una vinculació molt especial va ser la que va establir amb la UE Balàfia, al constituir un equip inclusiu dins de l’estructura del club, que va arribar a competir en el futbol federat i va guanyar el torneig MIC Integra que es disputa paral·lelament al MIC (Mediterranean International Cup) de la Costa Brava, un autèntic trampolí per a futures estrelles. La tasca de l’AE Píbody, que va arribar a comptar amb un equip multidisciplinari en el qual hi havia una logopeda, una psicopedagoga, una educadora social, una coach, una mestra de Primària, fisioterapeutes i tècnics esportius, va rebre diversos premis, entre els quals de la Fundació Catalana per l’Esport, els premis inclusius de l’esport català i la fundació Gala.