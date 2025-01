Derrota de l'Hiopos Lleida davant del girona i els àrbitres

A l’Hiopos Lleida se li van ajuntar ahir tots els mals en la visita del cuer Girona al Barris Nord. A una molt discreta actuació col·lectiva de l’equip lleidatà, que va anar sempre a remolc, s’hi va sumar un pitjor paper del triplet arbitral, que va assenyalar una enorme quantitat de tirs lliures a favor del Girona (44, pels 27 que va llançar l’Hiopos) i va completar la seua dantesca actuació amb dos decisions molt discutibles en contra dels lleidatans a l’últim quart, quan estaven a cinc punts (71-76). El resultat va ser una inoportuna però inexcusable derrota (85-90) en el primer partit del 2025 en un Barris Nord ple a vessar, que dona vida als de Moncho Fernández i manté els de Gerard Encuentra amb una victòria de marge sobre el descens i ara queda a dos dels gironins, que van sumar ahir un triomf vital per a ells davant d’un rival molt erràtic.

Hasbrouck i Madsen es mostren incrèduls davant d’una de les moltes decisions arbitrals en contra de l’Hiopos Lleida, que ahir va caure en la visita del cuer al Barris Nord.



L’Hiopos va entrar fred en el partit, amb poques idees en atac i concedint rebots a un Girona que tampoc destacava pel seu encert, però va imposar un 0-5 amb la firma de Susinskas. Malgrat el seu 3/11 en triples en el primer quart, l’equip visitant va aprofitar que l’equip lleidatà no en va anotar ni un (0/5) en els primers deu minuts per anar sempre davant. Els tiradors estaven desapareguts i els de Gerard Encuentra només trobaven espais on són més febles, a la pintura. Allà van anotar Paulí i Oriola per col·locar el 7-8, que es va convertir en un 7-14 amb dos triples de Sergi Martínez, malgrat que els lleidatans van reduir la distància per acabar el quart (16-19).

Van der Vuurst, líder en anotació i valoració dels lleidatans, penetra a cistella. - SANTI IGLESIAS

L’inici del segon no feia l’efecte de millorar, perquè la primera jugada va ser una pèrdua de Walden. Per sort per als d’Encuentra, el Girona tampoc aprofitava el mal paper lleidatà per ampliar el seu avantatge. No va ser fins al minut 13 que l’Hiopos va trobar, de forma consecutiva, els dos primers triples del duel, de Van der Vuurst i Madsen, per passar del 18-21 el 24-21, la primera i únic avantatge dels lleidatans en el xoc. Els visitants van empatar de nou amb un triple de l’ex-Hiopos Juani Marcos (24-24) i van tornar a agafar la davantera amb dos tirs lliures, malgrat fallar-ne dos (24-26).

La meitat final de quart va ser atropellada, amb molt poc rigor, amb un Hiopos Lleida que va regalar faltes i va protestar per altres de rigoroses, però que no trobava el rumb, més enllà de la tímida aparició de Goodwin i un altre triple de Van der Vuurst per col·locar-se a un punt (35-36). No obstant, un desastrós parcial de 0-7 va enviar el duel al descans amb un desavantatge de vuit punts (35-43).

Però sens dubte el que va ser un despropòsit absolut va ser el tercer quart, en el qual el conjunt lleidatà continuava desconegut i va començar a frustrar-se per la gran quantitat de faltes en contra. El Girona va tenir 14 tirs lliures a favor en el tercer quart, un per la primera tècnica a Encuentra, i encara que també en va fallar cinc va aconseguir allunyar-se a 16 punts (42-58). L’Hiopos només aconseguia anotar amb jugades aïllades i va afrontar l’últim quart 14 a baix (51-65).

Malgrat no trobar-se mai còmode i sense ningú que agafés les regnes, l’Hiopos va anar reduint la diferència i va baixar dels deu punts amb els primers de Bropleh, des del triple (60-68). Tanmateix, Durham va treure una falta en la jugada següent, la qual cosa va provocar la irada reacció d’Encuentra, que va entrar a la pista ensenyant a la pissarra la diferència de tirs lliures entre els equips (era de 14-33 i va acabar sent de 27-44 a favor del Girona, encara que en va fallar 13), la qual cosa va provocar la segona tècnica i l’expulsió. El Barris es va despertar i un dos més un de Villar, que va ser pura energia a l’últim quart, i un altre triple de Bropleh van deixar els lleidatans a quatre punts (69-73).

A falta de 4 minuts, el matx continuava amb una diferència curta (71-76), però una falta molt rigorosa sobre Iroegbu en un triple (amb els tres tirs anotats) i una posterior falta en atac inexistent de Muric que va precedir un altre triple del base visitant (71-82) van sentenciar el duel malgrat els intents finals d’un Hiopos amb molt més cor que recursos i que ahir va trobar molt a faltar els seus líders anotadors, però que fins i tot va tenir l’opció d’atansar-se a una cistella, encara que Hasbrouck va fallar un atac clau a 20 segons del final.