Ourense i Elx sorprenen i fan fora Valladolid i Las Palmas

L’Ourense CF, de Primera RFEF, i l’Elx, de LaLiga Hypermotion, van sorprendre ahir dos Primeres com el Reial Valladolid (3-2) i la UD Las Palmas (4-0) per avançar a vuitens de final de la Copa del Rei 2024-25, en una eliminatòria de setzens a partit únic en la qual la Reial Societat va superar la Ponferradina (0-2) i RC Celta i Leganés van patir més del que s’esperava davant del Reial Racing (2-3) i Cartagena (1-2), respectivament.

Per la seua part, el Reial Madrid juga avui davant del modest equip de la Deportiva Minera (19.00 hores/La 1) a l’Estadi Municipal Cartagonova de Cartagena. Només tres dies abans d’afrontar el matx de semifinals de la Supercopa d’Espanya davant de l’RCD Mallorca, el conjunt blanc haurà de resoldre un compromís a priori senzill davant d’un rival que, tanmateix, va ser capaç d’eliminar en l’anterior ronda tot un Primera com el Deportivo Alabès, al qual va derrotar en la tanda de penals.

D’altra banda, l’entrenador del Reial Madrid, Carlo Ancelotti, va assegurar que és “difícil” ser Vinícius i va reiterar que la targeta que va veure a Mestalla era “groga, no roja”, a més de confirmar que el porter belga Thibaut Courtois i el defensa alemany Antonio Rüdiger no viatjaran a Cartagonova per afrontar el duel de la Copa del Rei. “No estic a la seua pell, però crec que és difícil ser ell. Si em poso a la seua pell, és difícil aguantar tot el que ha passat, tot el que passa amb els insults. Ell intenta millorar i aguantar. No va merèixer la targeta roja”, va dir sobre Vinícius.

Deu col·lectius de l’oposició del FC Barcelona es van unir ahir per demanar la dimissió “immediata” del president Joan Laporta i de tota la seua directiva per la gestió de les inscripcions dels jugadors Dani Olmo i Pau Víctor, entre altres accions, i van amenaçar amb un “vot de censura” en cas que aquests no responguin a les seues peticions.

En un document conjunt firmat pels grups Compromissaris FCB, Dignitat Blaugrana, El Senyor Ramon, Seguiment FCB, La Resistència del Palau, Sí al Futur, Suma Barça, Som un Clam, Transparència Blaugrana i Un Crit Valent, van sol·licitar la reacció de Joan Laporta i els seus directius davant de la “situació de caos” de les últimes setmanes.

“Han de fer un pas al costat, i, per tant, han de dimitir per deixar pas a una nova etapa amb persones que tinguin aquelles energies tan necessàries per donar vida i vigor a una entitat amb necessitat de canvi i gestió professional. Els demanem que dimiteixin de forma immediata”, van assenyalar.

Tanmateix, els signants acceptarien també que tant Laporta com els seus directius se sotmetessin a “una qüestió de confiança vinculant”.

L’oposició va recalcar que la “falta de mesures” davant de la “situació de caos” de les últimes setmanes ha motivat la seua reacció. “La llista de greuges encara ha augmentat de manera significativa com el no-seguiment del criteri de l’auditor en l’aprovació dels comptes 2023-24 per evitar reconèixer pèrdues ordinàries; el reconeixement d’una comissió difícil d’entendre per una mediació en la renovació del contracte firmat amb Nike; la temptativa de contractar un jugador per la secció de bàsquet de dubtosa honorabilitat fent servir praxis lamentables; la incertesa permanent del nou Palau; la negligència en les inscripcions dels jugadors Dani Olmo i Pau Víctor esperant a l’últim moment quan el club ha tingut quatre mesos per fer-ho, cedint a més uns drets durant 20 anys a empreses de països amb les quals la junta va prometre que mai faria tractes; o la no-voluntat de diàleg amb la grada d’animació per resoldre un conflicte que ens perjudica a tots”, van enumerar.

En aquest sentit, van recalcar que “viure al límit de forma constant” causa “un perjudici material, econòmic i social irreparable”.

La directiva blaugrana segueix el full de ruta

Joan Laporta i la junta del FC Barcelona no tenen previst variar el seu pla d’acció fixat dissabte després de la resolució de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) en què ratificava la no-concessió de la llicència per a Dani Olmo i Pau Víctor. Tampoc ho faran malgrat el comunicat conjunt de les plataformes que dirigeixen Víctor Font (Sí al Futur) i Joan Camprubí (Som un Clam) amb vuit grups més d’opinió de l’entorn del club blaugrana. Laporta espera la resolució del CSD i només llavors té previst parlar.

El Milan vol Olmo fins al juny vinent

Un dels clubs que estan més interessats en Dani Olmo és el Milan, segons Mundo Deportivo. Els italians veurien amb bons ulls oferir-li un contracte fins al final de temporada i que després el futbolista pogués tornar a jugar al Barça, el gran desig del jugador.

Araujo: “La plantilla està preocupada”

El central Ronald Araujo, que va tornar de la lesió davant del Barbastre, va reconèixer que la plantilla “està una mica preocupada” pel rebuig de les llicències a Dani Olmo i Pau Víctor i va confiar que “el club ho resolgui”.

Tres bitllets de 14 validats a Barcelona, Jaén i Alcúdia

Al no existir bitllets guanyadors del Ple al 15 es genera un Pot que es posarà en joc en la pròxima jornada. De 14 encerts van aparèixer tres bitllets guanyadors, que van ser validats a Barcelona, Jaén i Alcúdia (Balears). Els de 10 encerts no cobren aquesta jornada al ser el premi inferior a 1,5 euros.