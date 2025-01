El lleidatà Lluís Biosca, a buscar l'or amb Catalunya

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El tècnic de la Seu d’Urgell Lluís Biosca tornarà a lluitar avui per guanyar un or com a entrenador de la selecció catalana, en categoria cadet femenina, al Campionat d’Espanya de seleccions autonòmiques que acull Huelva. Aquesta competició suposarà el seu adeu com a seleccionador després d’una dècada i ahir es va assegurar almenys el que ja havia aconseguit en totes les seues anteriors presències: arribar a la final.

Gràcies al triomf del conjunt català davant de l’amfitriona Andalusia (83-52), amb 16 punts d’Ona Ballesté i 11 d’Anna Smykovskaia, Biosca es va assegurar l’onzena medalla en un estatal, després d’aconseguir cinc ors i cinc plates en les seues anteriors participacions. Avui, l’equip que dirigeix es jugarà el campionat a la final davant de Madrid, que ahir va batre les Canàries (65-55) en l’altra semifinal. El combinat català té l’oportunitat de tancar un torneig perfecte, perquè va vèncer contra el País Basc en quarts de final per un contundent 103-58 i en la fase de grups va sumar tres còmodes triomfs, davant d’Astúries, Castella i Lleó i Navarra.

La selecció catalana es va assegurar una altra medalla amb l’equip masculí, també en categoria cadet, ja que va assolir la seua altra única final al torneig que acull Huelva, al vèncer a semifinals Andalusia (93-61).

Biosca no és l’únic entrenador lleidatà que dirigeix una selecció catalana, perquè la infantil femenina és a càrrec de Sergi Llurba. El lleidatà compleix la seua desena participació en un Estatal i avui lluitarà pel bronze, ja que ahir va caure a la semifinal davant de Castella i Lleó per un ajustat 67-63.

El seu rival per pujar a l’últim calaix del podi serà Andalusia, que també va caure de forma ajustada davant del País Valencià (84-87). Així, el partit pel bronze repetirà un duel de la fase de grups que va acabar amb triomf andalús. A més, el tercer competidor lleidatà és el jugador del Força Lleida Biel Brugal, que forma part de la selecció infantil masculina, que diumenge va caure a quarts i va quedar fora de la lluita per les medalles. Tanmateix, va guanyar ahir les Balears (100-49) i avui es jugarà el cinquè lloc amb Castella i Lleó.